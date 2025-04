Monopoli-Potenza: analisi, pronostici e quote attuali

Monopoli e Potenza si apprestano a sfidarsi in un incontro cruciale per la classifica del girone C della Serie C 2024/2025. Con solo tre giornate al termine della stagione regolare, ogni punto diventa fondamentale per entrambe le squadre, che cercano di consolidare le loro posizioni in vista dei playoff. La partita, che si terrà presso lo Stadio Vito Simone Veneziani, promette spettacolo e tensione, con i padroni di casa che partono leggermente favoriti dalle quote dei bookmaker.

Statistiche e andamento recente del Monopoli

I biancoverdi del Monopoli si trovano attualmente al terzo posto con 53 punti, una posizione privilegiata che permetterebbe loro di partire dagli ottavi di finale dei playoff per la promozione in Serie B. Tuttavia, le ultime prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative, con una sconfitta di misura nel derby contro l’Audace Cerignola che ha messo a rischio il loro piazzamento. Ora, il Crotone, distante solo due lunghezze, rappresenta una minaccia concreta.

Il Potenza, dal canto suo, è settimo con 45 punti e deve guardarsi le spalle dal Picerno, che lo segue a un solo punto di distanza. Dopo un pareggio spettacolare per 4-4 contro il Giugliano, i rossoblù sperano di conquistare una vittoria che permetta loro di superare in classifica sia il Benevento che il Catania.

Monopoli : 3° posto, 53 punti

: 3° posto, 53 punti Potenza : 7° posto, 45 punti

: 7° posto, 45 punti Prossima partita: 6 aprile, Stadio Vito Simone Veneziani

Modulo probabile Monopoli : 3-4-2-1

: 3-4-2-1 Modulo probabile Potenza: 4-3-3

Le quote scommesse vedono il Monopoli favorito con l’1 quotato a 1.80, un pareggio a 3.30 e una vittoria del Potenza a 3.90. Gli appassionati di scommesse potranno seguire l’incontro in diretta su Sky Sport 255 o in streaming su Sky Go e Now TV.

La sfida tra Monopoli e Potenza rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre. I biancoverdi vogliono mantenere il loro vantaggio e blindare il terzo posto, mentre i rossoblù cercano di scalare posizioni in classifica e garantirsi un posto nei playoff. Le quote dei bookmaker vedono leggermente favoriti i padroni di casa, ma come spesso accade nel calcio, nulla è scontato.

Monopoli e Potenza promettono una partita emozionante e ricca di colpi di scena. Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!