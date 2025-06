Mongolfiera prende fuoco si schianta: diversi i morti – Doveva essere un’escursione indimenticabile, un volo panoramico tra le meraviglie della natura. Invece, si è trasformata in un incubo ad alta quota. Una mongolfiera, con a bordo decine di persone, ha improvvisamente preso fuoco durante il volo, precipitando rovinosamente al suolo. Il bilancio è drammatico: almeno otto vittime e diversi feriti. Le immagini circolate in rete mostrano la scena agghiacciante: il pallone aerostatico che perde rapidamente quota, fiamme visibili nella parte inferiore, urla in sottofondo. Secondo alcune testimonianze, alcuni passeggeri si sarebbero lanciati per sfuggire alle fiamme, ma questa circostanza non è stata confermata ufficialmente.

Il disastro a Praia Grande: colpito un centro sanitario

L’incidente si è verificato a Praia Grande, una città nello stato di Santa Catarina, in Brasile. Il mezzo sarebbe caduto contro un centro sanitario, secondo quanto riferisce la stampa locale. Le autorità brasiliane hanno confermato che a bordo della mongolfiera si trovavano 21 persone. Il governatore dello stato, Jorginho Mello, ha dichiarato in un post su X che 13 passeggeri sono sopravvissuti e sono stati immediatamente trasportati negli ospedali della zona. I soccorritori sono ancora al lavoro per completare le operazioni di recupero e garantire assistenza ai feriti e alle famiglie delle vittime.

Atualização do acidente:



21 pessoas a bordo – 8 vítimas fatais, 13 sobreviventes.



Nossas equipes seguem prestando todo apoio necessário às famílias e vítimas.



Continuamos acompanhando a situação. — Jorginho Mello (@jorginhomello) June 21, 2025

Ipotesi sulle cause: parla il pilota sopravvissuto

Le cause del drammatico incendio non sono ancora chiare, ma le prime ricostruzioni indicano un possibile malfunzionamento legato al sistema di riscaldamento della mongolfiera. Il pilota, uno dei superstiti, ha riferito agli investigatori che le fiamme potrebbero essere partite dalla cesta, forse a causa dell’utilizzo di una fiamma ossidrica. La notizia è stata riportata dall’emittente brasiliana G1, che cita fonti della Polizia Civile. Le indagini sono in corso, ma gli inquirenti non escludono errori tecnici o gestionali nell’utilizzo dell’impianto.

