Mondiali di nuoto: Quadarella da record europeo negli 800 ma è quarta, Ceccon ottavo nei 100 farfalla

Nonostante il quarto posto nella finale degli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Singapore, Simona Quadarella strappa applausi: chiude in 8’12″81 e stabilisce il nuovo record europeo. L’oro va alla solita Katie Ledecky (8’05″62), che precede Lani Pallister (+0″36) e Summer McIntosh (+1″67).

La finale è stata tra le più emozionanti della rassegna iridata: una lotta a tre tra la leggenda americana, l’australiana e la giovanissima canadese. Ledecky ha gestito al meglio l’assalto della 18enne McIntosh e negli ultimi 100 metri ha conquistato l’oro con il record dei campionati. Pallister si prende l’argento con un tempo da record oceanico (8’05″98), mentre McIntosh è bronzo.

Fuori dal podio, ma grande protagonista, Quadarella chiude quarta con un tempo che abbatte il primato europeo che resisteva da Pechino 2008. Un risultato che non vale una medaglia, ma che conferma la romana tra le grandi del nuoto europeo.

La più grande di SEMPRE, Katie Ledecky. Una delle gare più belle della storia . Pazzesca. Argento Pallister (wow). Bronzo McIntosh.

E il 4° posto da quasi-marziana di una splendida Simona Quadarella da Record Europeo (8'12"81). Toglie 2 secondi al suo primato di 1 anno fa a…

Le parole di Quadarella: “Record europeo? Non me l’aspettavo”

“Non mi sarei mai aspettata tutto questo, sono tranquilla dal punto di vista mentale e ho lavorato bene sul piano fisico. Sono proprio contenta di me stessa”.

Così Simona Quadarella ai microfoni di RaiSport dopo la gara degli 800. “Sapevo che per il podio sarebbe stato molto difficile. Quando ho visto che era complicato, ho pensato solo al record europeo e ho fatto gara da sola. Sono molto contenta del doppio record europeo nei 1500 e negli 800. Ora c’è una consapevolezza diversa e questo mi fa ben sperare”. “Ledecky? È un’atleta fantastica. Nuotare con lei è un grande orgoglio. Questi campioni ci spingono a dare sempre il massimo”, ha concluso.

Ceccon ottavo nei 100 farfalla: “Ora voglio la quarta medaglia”

Thomas Ceccon non riesce nell’impresa nei 100 farfalla: parte bene, chiude ottavo in 51″12, un tempo ben lontano dal suo record italiano fatto segnare in semifinale (50″42).

Dopo una prima vasca brillante, l’azzurro è secondo dietro a Grousset, ma nella seconda parte cala vistosamente. Vince il francese Grousset con 49″62 (nuovo record europeo), davanti allo svizzero Noe Ponti (49″83) e al canadese Ilya Kharun (50″07), che beffa per due centesimi il connazionale Josh Liendo.

Nonostante il risultato, il bilancio di Ceccon a Singapore resta molto positivo.

Le parole di Ceccon: “Ultimo? Va bene, ora testa alla staffetta”