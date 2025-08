Home | Mondiali di nuoto, bene Simona Quadarella: è in finale negli 800 stile libero

Simona Quadarella vola in finale negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore. Tre giorni dopo lo straordinario argento nei 1500 con record europeo (15’31″79), l’azzurra torna in acqua e si qualifica con il tempo di 8’20″48, dietro alla canadese Summer McIntosh (8’19″88) e alla fuoriclasse statunitense Katie Ledecky, che chiude la batteria con un impressionante 8’14″62 e punta al ventiquattresimo oro mondiale della sua carriera.

Mondiali di nuoto: Quadarella, Ceccon e Di Pietro in finale, Curtis chiude ottava. È il bilancio azzurro della mattina di Singapore con il settimo posto per la staffetta azzurra 4×200 stile libero #ANSA https://t.co/Vu428mcPLc — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 1, 2025

“Sono entrata in acqua con un’altra consapevolezza e grande determinazione”, ha commentato Quadarella. “Ho fatto un po’ più fatica, ma è normale dopo i 1500. Domani sarà molto dura, la McIntosh è fortissima e potrebbe anche nuotare vicino a Ledecky. Io darò il massimo, come sempre”.

Tra le altre azzurre protagoniste della giornata, brilla la prestazione di Silvia Di Pietro che vola in semifinale nei 50 farfalla con un clamoroso record italiano: 25″41, meglio del suo precedente primato di 25″78 registrato agli Europei di Berlino 2014. “Mamma mia che sorpresa! Non pensavo proprio di andare così forte”, ha dichiarato la romana con un sorriso incredulo.

Thomas Ceccon si qualifica nei 100 farfalla, così come Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano che accedono alla semifinale dei 50 stile libero, mantenendo alta la bandiera azzurra anche tra gli uomini. Nel frattempo, la staffetta 4×200 stile libero maschile chiude al settimo posto, in una finale dominata dalla Gran Bretagna (oro), con Cina e Australia rispettivamente sul podio per argento e bronzo.

