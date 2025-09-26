Mondiali di ciclismo U23, trionfo azzurro: vince Lorenzo Finn per distacco

L’Italia ha vissuto una giornata indimenticabile in Ruanda, dove Lorenzo Mark Finn ha conquistato il titolo mondiale Under 23 nella prova in linea. Il 18enne ligure, classe 2006, ha portato il primo oro alla spedizione azzurra nel primo storico Mondiale africano.

Dopo aver vinto l’anno scorso il campionato junior a Zurigo, Finn ha confermato di essere uno dei migliori talenti del ciclismo internazionale, regalando all’Italia una vittoria prestigiosa.

Finn ha interpretato alla perfezione il circuito mondiale di Kigali, attaccando nei momenti decisivi e facendo la differenza con la sua azione in salita. Il giovane azzurro ha dato spettacolo lungo tutto il percorso, gestendo con maturità ogni fase e imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari. Nel finale ha potuto godersi gli ultimi metri chiamando l’applauso del pubblico ruandese.

Lorenzo Finn fa parte del vivaio della Red Bull, una delle strutture più ambiziose del panorama ciclistico mondiale, con cui dovrebbe debuttare nel World Tour nel 2027. In questa stagione aveva già sfiorato il podio della cronometro mondiale (quarto a soli cinque secondi dall’argento), era arrivato sesto al Giro Next Gen con la maglia della montagna e quarto al Tour de l’Avenir. Il titolo Under 23 conferma la sua crescita costante e lo proietta tra i grandi protagonisti del futuro.

Con l’oro di Finn e il bronzo di Federica Venturelli nella cronometro Under 23, l’Italia ha già conquistato due medaglie in questo Mondiale ruandese. Domani toccherà alle donne junior e alle élite, con Elisa Longo Borghini pronta a guidare la squadra. Domenica il gran finale con la prova dei professionisti e la sfida tra Pogacar ed Evenepoel, mentre gli azzurri di Villa punteranno su Giulio Ciccone.

