Ciclismo, ai Mondiali la delusione di Pogacar: “Dove ho sbagliato”

Tadej Pogacar questa volta non ce l’ha fatta. Ai Mondiali di ciclismo 2025 di Kigali, Remco Evenepoel ha firmato la sua terza vittoria iridata consecutiva nella prova a cronometro, lasciando lontanissimi gli avversari e consolidando il proprio dominio nella specialità. Per Pogacar è arrivata una delle peggiori sconfitte in carriera nelle gare contro il tempo.

Mondiali di ciclismo 2025, la delusione di Pogacar: "Dura da mandar giù" https://t.co/QQ5xa4IAsj — Alessandro D'Alessio (@DALEX911) September 22, 2025

Per il fuoriclasse sloveno niente vittoria e niente podio (conquistato invece da Jay Vine e Ilan Van Wilder), con tanto di “doppiaggio” dal fenomeno belga. Lo sloveno, che sognava una storica doppietta cronometro-prova in linea, ha dovuto incassare una dura lezione proprio nel giorno del suo 27° compleanno.

La gara si è trasformata presto in un monologo di Evenepoel. Pogacar, partito 2’30” prima del belga, è stato raggiunto e staccato con una facilità sorprendente, confermando i limiti già mostrati nelle crono oltre i 40 chilometri. Per lo sloveno, oltre alla sconfitta, anche il rimpianto di aver perso il podio per un solo secondo.

Nel dopo gara di Kigali Pogacar ha ammesso tutta la sua frustrazione: “Ovviamente sono deluso che Remco mi abbia ripreso, ma è velocissimo ed è incredibile quanto sia forte in questa specialità. Tanto di cappello a lui, ha fatto una grande corsa”.

“Ho visto che ho perso il podio per un solo secondo: se avessi saputo che avevo solo un secondo di ritardo magari nell’ultimo chilometro avrei avuto quella motivazione in più. Oggi lo rimpiangerò probabilmente, ma domani sarà un giorno nuovo e posso essere felice di come ho sofferto oggi”.

Più che la sconfitta in sé, a pesare è stata la preparazione interrotta. Pogacar ha spiegato di non essere riuscito a completare il blocco di allenamenti sulla bici da crono prima del Canada: “Non è stata la mia prestazione migliore, ma posso essere soddisfatto. Sicuramente avrei dovuto saltare il Canada, ma mi sono ammalato nei giorni precedenti e sono concentrato soprattutto sulla prova in linea”.

Pogacar: “Sono concentrato sulla corsa in linea”

Lo sloveno ha confermato di puntare tutto sulla gara di domenica, dove difenderà il titolo vinto un anno fa a Zurigo. “So di poter fare bene nella prova in linea e per fare bene in quella dovevo andare in Canada. Penso che in vista di quella sia stata una buona decisione” ha dichiarato.

Il colpo psicologico però è stato pesante. “È dura da mandare giù, ma Remco è fortissimo in questa specialità. Spero che si sia preparato davvero al 100% per oggi e che sarà solo al 99% domenica” ha sorriso amaro Pogacar. Una frase che fotografa bene lo stato d’animo del campione sloveno, costretto a rimandare i sogni di doppietta e a rivedere la sua programmazione per restare al vertice in entrambe le discipline.

