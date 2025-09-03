Ciclismo, il dramma di Froome: le terribili parole della moglie

Il mondo del ciclismo è scosso da una notizia che getta una luce sinistra sul grave incidente di cui è stato vittima Chris Froome. L’atleta britannico, quattro volte vincitore del Tour de France, ha riportato un infortunio ancora più grave di quanto si pensasse inizialmente. A rivelarlo è stata la moglie, Michelle Froome, in un’intervista al Times, parlando di un “trauma cardiaco potenzialmente letale” che avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche.

L’incidente, avvenuto durante un allenamento in Francia lo scorso 27 agosto, aveva già fatto temere il peggio. Froome, 40 anni, era stato subito trasportato in ospedale in elicottero e sottoposto a un intervento chirurgico. Nei giorni successivi, un post sul suo account X aveva comunicato la diagnosi di pneumotorace, cinque costole rotte e una frattura alle vertebre lombari.

Ma le parole della moglie hanno svelato un quadro clinico ancora più preoccupante: il ciclista ha subito la rottura del pericardio, il sacco protettivo che circonda il cuore, una condizione causata da un trauma toracico contusivo tipico degli incidenti stradali.

“Ovviamente era molto più grave di qualche osso rotto“, ha dichiarato Michelle Froome al Times. Nonostante la paura, il messaggio è di cautela e ottimismo. “Sta bene, ma la convalescenza sarà lunga. Non andrà in bicicletta per un po’”.

Il campione britannico, che gareggia per la squadra israeliana Premier Tech, ha dato il suo benestare alla diffusione della notizia, perché “la gente ha bisogno di capire cosa sta succedendo“. Un gesto di coraggio e trasparenza che dimostra ancora una volta la grande forza di questo campione.

