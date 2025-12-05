Mondiale 2026: statistiche, fasce e quote aggiornate dei gironi

Il Mondiale 2026 si avvicina e oggi, alle ore 18 europee, avrà luogo il sorteggio che definirà i gironi della competizione. L’evento si svolgerà presso il John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington e costituirà un momento chiave per tutte le nazionali coinvolte, in particolare per l’Italia, che potrebbe essere inserita in quarta fascia. Questa edizione della Coppa del Mondo sarà la prima a svolgersi in tre paesi contemporaneamente – Stati Uniti, Messico e Canada – e vedrà la partecipazione record di 48 squadre, con un totale di 104 partite distribuite su 16 città. Il calendario delle sfide è già stato delineato e promette spettacolo e novità per appassionati e addetti ai lavori.

Tutte le novità del sorteggio per il Mondiale 2026

Il sorteggio del Mondiale 2026 rappresenta un passaggio cruciale nella formazione dei gironi che daranno il via alla competizione. Le 48 nazionali saranno suddivise in quattro fasce da 12 squadre ciascuna, secondo il ranking e criteri geografici, per garantire equilibrio e diversità nei gruppi. Ogni girone sarà composto da quattro squadre e, per la prima volta, si giocheranno sedicesimi di finale, ampliando la fase a eliminazione diretta.

I tre paesi ospitanti – Messico , Canada e Stati Uniti – conoscono già la loro posizione nei gruppi (A, B e D rispettivamente).

, e – conoscono già la loro posizione nei gruppi (A, B e D rispettivamente). Le prime due squadre nel ranking, ovvero Spagna e Argentina , saranno sistemate in percorsi differenti, così come Francia e Inghilterra (terza e quarta in graduatoria).

e , saranno sistemate in percorsi differenti, così come e (terza e quarta in graduatoria). Ogni girone potrà contenere al massimo una rappresentante per confederazione, con l’eccezione dell’ Europa , che potrà avere due squadre in quattro gruppi.

, che potrà avere due squadre in quattro gruppi. La posizione delle squadre nelle fasce 2, 3 e 4 sarà assegnata secondo uno schema prestabilito.

Questa struttura è stata pensata per evitare incontri troppo sbilanciati nella fase a eliminazione diretta e per favorire un tabellone equilibrato.

Statistiche comparative sulle fasce e sulle partecipanti

Le 48 nazionali sono state suddivise secondo criteri di ranking e provenienza geografica. Entrando nel dettaglio delle fasce, si evidenziano alcuni dati interessanti:

Fascia Squadre Europee Sudamericane Africane Asiatiche Nordamericane Oceaniche Prima Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Portogallo, Olanda, Belgio Argentina, Brasile Messico, Canada Seconda Croazia, Svizzera, Austria Colombia, Ecuador, Uruguay Marocco, Senegal Giappone, Iran, Corea del Sud, Australia Terza Norvegia, Scozia Paraguay Algeria, Egitto, Tunisia, Costa d’Avorio, Sudafrica Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita Panama Quarta X-1, X-2, X-3, X-4 (Europa) Ghana, Capo Verde Giordania Curaçao, Haiti Nuova Zelanda

Sono presenti ben 13 squadre europee nelle prime tre fasce, a conferma del peso del continente nel calcio mondiale.

L’ Italia , se qualificata, sarà in quarta fascia, mentre alcune big come Spagna , Argentina , Francia e Inghilterra saranno teste di serie.

, se qualificata, sarà in quarta fascia, mentre alcune big come , , e saranno teste di serie. Il nuovo formato con otto migliori terze qualificate ai sedicesimi aumenta le possibilità di avanzare anche per le squadre meno quotate.

Quote principali e mercato delle scommesse in prospettiva

Sebbene le quote definitive saranno disponibili solo dopo la definizione dei gironi, già si delineano alcune linee guida sui mercati più seguiti. I bookmaker attribuiscono generalmente le quote più basse (ovvero le probabilità maggiori di successo) alle squadre in prima fascia, dove figurano colossi come Brasile, Francia e Argentina. Di seguito le tendenze osservate negli ultimi grandi tornei FIFA:

Le nazionali ospitanti hanno spesso beneficiato di un leggero favoritismo nelle quote di passaggio del turno.

Le squadre europee e sudamericane dominano il mercato “vincente torneo”.

Le outsider delle fasce inferiori, come Marocco o Senegal, attirano attenzione nei mercati “primo passaggio del girone” e “migliore terza qualificata”.

Le quote per le singole partite, così come quelle per la vittoria finale, saranno aggiornate progressivamente con l’avanzare del torneo e il termine dei sorteggi.

Tendenze e curiosità numeriche sulla nuova formula

Il Mondiale 2026 presenta diverse novità e curiosità dal punto di vista statistico:

Saranno 104 le partite complessive, un record assoluto per la competizione.

La fase a gironi durerà dal’11 al 27 giugno, mentre la finale è fissata per il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford .

di . Quattro gironi prevedono la presenza di due squadre europee, aumentando la possibilità di scontri diretti tra nazionali del Vecchio Continente già nella fase iniziale.

La partita inaugurale si giocherà allo storico Stadio Azteca di Città del Messico, confermando la tradizione di grandi eventi nello stadio messicano.

Questi dati sottolineano la portata storica dell’edizione 2026, con format e numeri destinati a segnare un nuovo standard nei Mondiali di calcio.

In conclusione, il sorteggio del Mondiale 2026 rappresenta un momento atteso che offrirà indicazioni preziose su gironi, sfide e possibili equilibri della competizione. Le statistiche delle fasce e le prime tendenze delle quote aiutano a comprendere la complessità e le prospettive della nuova formula della Coppa del Mondo, in attesa che il campo dia il suo verdetto definitivo.