Scandalo a Miss Italia, scoppia la bufera dopo la proclamazione della vincitrice – Una finale scintillante, il palco acceso come una festa e l’attesa palpabile di milioni di spettatori per conoscere il volto della nuova Miss Italia. L’edizione 2025, che ha incoronato Katia Buchicchio, passerà però alla storia non solo per la vittoria della giovane reginetta, ma per i disastrosi problemi tecnici che hanno trasformato lo show in qualcosa di ben lontano da un evento nazionale. A guastare più di tutto, uno spoiler maldestro che ha bruciato sul tempo la suspense del verdetto finale.

Durante la serata conclusiva di Miss Italia 2025, trasmessa su RaiPlay, un errore tecnico ha compromesso la sorpresa del momento più atteso. Nel corso della proclamazione della nuova reginetta, la grafica sul ledwall ha rivelato in anticipo il nome della vincitrice, Katia Buchicchio, privando il pubblico della consueta suspense. L’episodio si è verificato mentre le finaliste ricevevano i tradizionali videomessaggi a sorpresa. La conduttrice Nunzia De Girolamo ha presentato un messaggio dedicato ad Asia Campanelli, ma sul maxi-schermo è invece apparsa la scritta “Katia Buchicchio Miss Italia 2025”. Questo dettaglio ha reso evidente il risultato della gara prima della proclamazione ufficiale.

Confusione tra i videomessaggi e reazioni sui social

La situazione si è fatta ancora più confusa quando il video trasmesso, invece di essere destinato ad Asia Campanelli, era indirizzato a Fanny Tardelli. L’errore ha generato numerosi commenti ironici sui social, in particolare su X, dove molti utenti hanno evidenziato la sequenza degli sbagli avvenuti durante la diretta di Miss Italia 2025. La conduttrice, visibilmente in difficoltà, ha tentato di recuperare la situazione sottolineando lo scambio dei video e ironizzando sull’ordine errato. Solo successivamente, i videomessaggi sono stati trasmessi correttamente alle rispettive destinatarie, inclusa la stessa Katia Buchicchio. Tuttavia, la scritta mostrata in precedenza aveva già anticipato il risultato finale.

