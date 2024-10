Terribile lutto per Serginho: lo scorso 7 agosto è morto Diego, il figlio appena 20enne dell’ex laterale rossonero. A due mesi di distanza dalla tragica scomparsa, la moglie del calciatore, Lia Paiva, è tornata sui social per parlare delle cause della morte del figlio. Il 20enne è deceduto lo scorso agosto in seguito ad una infezione batterica, ma secondo la donna le sigarette elettroniche hanno avuto un ruolo determinante nella tragica scomparsa del giovane. (Continua dopo le foto)

Serginho, il figlio è morto a soli 20 anni

Due mesi fa, il 7 agosto, Serginho, l’ex terzino brasiliano del Milan, ha perso il figlio Diego, morto a soli 20 anni. Il ragazzo è morto a causa di un’infezione, che gli è stata fatale. In un video pubblicato su Instagram, Lia Paiva, moglie del calciatore brasiliano, ha spiegato che il figlio Diego è morto per una infezione batterica, a causa di un batterio partito da un brufolo sulla spalla che si è poi diffuso attraverso tutto il corpo. “Credevamo fosse stato infettato durante Jiu Jitsu”, ha detto la donna in riferimento all’arte marziale brasiliana praticata da Diego Serginho. (Continua dopo le foto)

Come è morto il figlio di Serginho?

Diego ha avuto un’infezione “che si è diffusa attraverso tutto il corpo e ha avuto una setticemia. Il suo corpo ha cominciato a combatterlo: i reni stavano recuperando, il fegato stava recuperando, il cuore stava recuperando. Erano tutti positivi sulla sua guarigione”, ha raccontato Lia. Poi il dramma: “Il sesto giorno ha avuto un collasso polmonare ed è morto”, ha raccontato la madre. La donna ha voluto spiegare cosa avrebbe provocato la morte del figlio, deceduto a causa di un’infezione batterica, e ha lanciato un appello.

