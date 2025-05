Milan, un big sul piede di partenza: una brutta notizia per i tifosi

Mentre i tifosi del Milan stanno organizzando una serie di proteste contro la società per la partita di sabato contro il Monza, per i supporter rossoneri sta arrivando un’altra doccia fredda. Si sapeva che il mancato accesso alle Coppe Europee avrebbe costretto il club a fare qualche sacrificio in uscita, ma fra tutti i nomi possibili questo è davvero il peggiore.

Allarme Milan: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, pronto l'assalto del Manchester City per Reijnders 🤯



Al Milan andrebbero 60 milioni: la società potrebbe scegliere di "sacrificarlo" in virtù della mancata qualificazione alle coppe 😓#Reijnders #AcMilan pic.twitter.com/kz8mJjlE44 — Spazio_Milan (@MilanSpazio) May 22, 2025

Secondo voci sempre più insistenti, infatti, il Manchester City sta bussando forte alla porta del Milan e, stavolta, sembra che l’affare si farà davvero. Tijjani Reijnders è entrato nei radar di Pep Guardiola già da tempo, ma ora si fa sul serio: secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa è già in fase avanzata.

I due club sono in contatto continuo e il nome dell’olandese è in cima alla lista della spesa dei Citizens, che vogliono chiudere l’operazione prima dell’inizio del Mondiale per Club. Quindi si tratterebbe di una trattativa veloce, che potrebbe risolversi con la partenza di Reijnders entro la fine di maggio o per i primi giorni di giugno.

A Casa Milan sanno di avere un gioiello in mano. E non hanno intenzione di svenderlo. Per Reijnders, blindato con un contratto fino al 2030, il club spera di incassare 70 milioni di euro, cifra ritenuta congrua considerando rendimento, margini di crescita e prospettive. Il club inglese ne offre 55, secondo quello che è trapelato dall’Inghilterra. Il City però ha fretta, e ciò potrebbe giocare a favore dei rossoneri nella trattativa. E si ipotizza una chiusura intorno ai 60 milioni.

La mancata qualificazione alla prossima Champions League pesa, eccome. E non ci sarà nemmeno il salvagente dell’Europa League, che fra incassi e passaggi di turno qualcosa in cassa avrebbe portato. Il peso della stagione appena finita si mostra così anche nelle prospettive di mercato, anche se il Milan affiderà a Igli Tare la ricostruzione, e utilizzerà i soldi di Reijnders per arrivare ad altri prospetti, soprattutto italiani.

Senza i ricchi introiti garantiti dall’Europa che conta, a via Aldo Rossi si guarda ai bilanci con più attenzione. E se un sacrificio dev’essere fatto, deve anche valerne la pena. Reijnders è oggi il primo nome sulla lista delle possibili cessioni, anche perché gli altri big hanno perso molto del loro valore e il club, prima di riorganizzare la squadra, deve incassare.

Ma che parta proprio l’olandese, miglior giocatore del Milan per distacco in questa stagione, ai supporter del Diavolo non può certo fare piacere. E anche questa probabile cessione, c’è da starne certi, finirà per gonfiare le schiere di quelli che non apprezzano l’attuale proprietà.

