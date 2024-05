Milan, la svolta a sorpresa per la panchina: contatto con De Zerbi – Il Milan si starebbe muovendo concretamente per portare Roberto De Zerbi in panchina. Come riferisce «Sport Mediaset», nelle scorse ore ci sarebbe stato un contatto tra le parti per capire se l’operazione potrà andare in porto. Decisiva la mossa dell’ormai ex Brighton di liberarsi dagli inglesi, “la ‘famosa’ clausola rescissoria presente nel contratto del tecnico bresciano è però ancora esistente, sebbene di una entità minore rispetto ai 15 milioni di euro”, specifica il sito. D’altronde De Zerbi sarebbe ben felice di tornare al Milan, dove è cresciuto nelle giovanili. (continua a leggere dopo le foto)

Quando il Milan aveva sondato il terreno De Zerbi era infatti un allenatore sotto contratto fino al 2026 e, blindato dalla clausola di cui sopra. Le cose sono cambiate nelle ultime 48 ore, quando il club inglese e il tecnico bresciano hanno annunciato il divorzio: “Abbiamo deciso di porre fine al mio periodo al Brighton in modo che sia il club che io possiamo continuare a lavorare nel modo più adatto a ciascuno”, diceva De Zerbi nel comunicato dell’addio. Al termine del ko con lo United, il ct ha ribadito il concetto: “Non abbiamo trovato l’accordo per andare avanti. Io e il club ci siamo confrontati in diversi momenti della stagione, voglio mantenere la mia strada, so molto bene cosa voglio fare ma so di essere un allenatore e di dover accettare le politiche del club. Non ho problemi con loro, devo solo ringraziarli perché mi hanno dato un’opportunità incredibile”. Dietro l’addio al Brighton non c’è un accordo con altri club, come ha sottolineato lo stesso De Zerbi. Nessuna certezza dunque, sappiamo però che diverse squadre, non soltanto il Milan, sono interessate a De Zerbi. A pensarci è anche il Napoli di De Laurentiis. Staremo a vedere…