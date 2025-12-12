Milan, spunta Fullkrug: la pista di gennaio prende forma

Il Milan torna a guardare al mercato degli attaccanti e, oltre al nome di Zirkzee, nelle ultime ore è spuntata anche l’opzione Niclas Fullkrug. Un profilo diverso dal classico centravanti “di movimento”: qui la domanda non è trovare chi attacca lo spazio, ma chi porta lo spazio con sé. E non è un caso che il tedesco, per via del famoso “buco” tra i denti, venga soprannominato Lücke, cioè “vuoto”.

L’idea dei rossoneri è chiara: a gennaio serve un attaccante in prestito. Fullkrug diventa così un nome possibile perché al West Ham sta trovando pochissimo spazio. In Premier è partito titolare 5 volte su 15 e negli ultimi due mesi ha giocato appena 28 minuti.

Il suo trasferimento in Inghilterra nell’estate 2024 non ha funzionato e il giocatore vuole cambiare aria. Per questo il Milan lo valuta, pur senza considerarlo la prima opzione, consapevole che la sessione invernale è un mercato complicato.

Il tedesco è un centravanti fisico e con una dote marcata: il gioco aereo. Sei dei suoi ultimi dieci gol, escludendo i rigori, sono arrivati di testa. Per Pioli (o per chi siederà in panchina) sarebbe una novità tattica e anche un adattamento da verificare, visto che Fullkrug ha giocato tutta la sua carriera in Germania fino al 2024.

La sua crescita negli ultimi anni è stata verticale: 19 gol in Bundesliga 2, poi 16 in Bundesliga, quindi il salto al Dortmund, dove ha chiuso la stagione 2023-24 con 15 reti, compreso l’1-0 al Psg in semifinale di Champions. In finale, contro il Real Madrid, ha giocato tutti i 90 minuti. E ha una qualità che piace ai club: sa cambiare le partite entrando dalla panchina, come dimostrano le sue reti da subentrato al Mondiale e all’Europeo.

Il Milan lo conosce bene: il 28 novembre 2023 era titolare nel Borussia che vinse a San Siro nella gara decisiva del girone di Champions. Il gol dell’1-2 di Bynoe-Gittens nacque proprio da un suo tocco di destro. Un dettaglio che i rossoneri non hanno dimenticato.

