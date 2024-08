Milan, è un Paulo Fonseca molto contento quello ascoltato dai colleghi della Gazzetta dello Sport al termine della tournée Usa in cui il suo Milan ha collezionato tre vittorie contro tre big mondiali quali Real Madrid, Manchester City e Barcellona. “Sono molto soddisfatto di tutti i calciatori – ha dichiarato il tecnico rossonero -, di come giocano con coraggio, i ragazzi sono stati fantastici in queste settimane. Abbiamo ancora molto da migliorare, ma stiamo facendo i passi giusti. La tournée è stata molto molto positiva, le sensazioni sono molto buone”.

A great game of football to cap off our time in the States 📺#MilanOnTour #SempreMilan pic.twitter.com/aEV8sUKfhV — AC Milan (@acmilan) August 7, 2024

Poi, a domanda specifica, la risposta che ha fatto sobbalzare parecchi in Italia: “Qual è l’aspirazione per la nostra stagione? Vincere lo scudetto”. Ok, è calcio d’agosto, però il Milan visto nella kermesse americana ha mostrato di aver già assorbito in parte i concetti del tecnico portoghese. Un calcio più aggressivo e dinamico, impostato sulla costruzione dal basso e sulla velocità dei trequartisti.

Proprio tra questi, Fonseca ha imparato ad apprezzare Christian Pulisic, spostato nel ruolo di “10” dietro la punta centrale. In riferimento al match di ieri sera con i Blaugrana, il trainer portoghese ha detto dell’americano: “Per me ha fatto una partita fantastica, mi piace molto vederlo in questa posizione (trequartista centrale, ndr) con grande partecipazione. Ha giò fatto una grande prima stagione nel Milan e continuerà a essere molto importante, non ho dubbi. Nel secondo abbiamo giocato senza punte, con Pulisic e Loftus-Cheek come due numeri 10. Christian può giocare ovunque in attacco, è molto intelligente”.

Infine due parole, ma che parole, sul giovane portiere Lorenzo Torriani, protagonista ieri sera con alcune parate decisive. “Posso dirne solo grandi cose, non ho parole per lui. Sportiello si è fatto male in hotel, Torriani ha giocato con grande personalità e coraggio. E’ troppo presto, ma non ho dubbi che abbiamo un portiere per il futuro. Questo portiere avrà un grande futuro”.