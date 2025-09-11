Milan, parlano Rabiot… e la mamma: “Rossoneri prima scelta”, esordio con il Bologna?

Milan, Adrien Rabiot è atterrato questa mattina a Milano, accolto dallo staff rossonero e dalla curiosità e dall’entusiasmo dei tifosi. Il centrocampista francese, ultimo acquisto dell’estate milanista, è arrivato con un volo charter da Parigi insieme alla inseparabile madre-agente Veronique.

La manager ha sottolineato come il Milan fosse “la prima scelta” per suo figlio. Adrien, invece, si è limitato a dichiarare: “Forza Milan” e “Sono contento”, prima di lasciare Malpensa Prime per dirigersi verso Milanello.

Per il classe ’95, reduce dagli impegni con la Francia, l’avventura col Diavolo è appena iniziata. Dopo un anno e mezzo ritroverà Max Allegri, che lo metterà nuovamente al centro della sua formazione. L’obiettivo è entrare subito negli schemi della squadra e arrivare in condizione ottimale alla sfida di domenica contro il Bologna.

Nel pomeriggio, alle 16, Rabiot sosterrà il suo primo allenamento con i nuovi compagni al centro sportivo di Milanello. Domani, 12 settembre, alle ore 12, ci sarà la presentazione ufficiale: il francese indosserà la maglia numero 12.

Milan, Rabiot in preallarme per il Bologna

Il piano dello staff tecnico prevede di valutarne le condizioni fisiche in vista della partita di San Siro di domenica sera contro il Bologna del “nemico” Rowe. Adrien ha giocato due spezzoni da mezz’ora con la nazionale transalpina e ha già parlato più volte con Allegri al telefono.

È probabile che contro il Bologna parta dalla panchina, ma la decisione definitiva sarà presa dal tecnico rossonero nei prossimi due giorni. Non è detta l’ultima parola per un possibile esordio immediato davanti ai tifosi rossoneri.

