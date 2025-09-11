Comolli lancia la “sua” Juventus: “Siamo più forti di prima, e sul PSG…”

La Juventus si presenta al via della nuova stagione con rinnovata fiducia. A tracciare un primo bilancio è stato il direttore generale Damien Comolli, intervenuto in conferenza stampa insieme a Zhegrova e Openda, due dei nuovi acquisti che fanno sognare i tifosi.

#Comolli: Qualcuno ha cercato di manipolare una situazione che non esiste.



Conferenza Stampa di Presentazione di #Openda e #Zhegrova #FinoAllaFine pic.twitter.com/oBXNJdb3Q2 — Raffaello Corvo 🇺🇸 (@CorvoRaffaello) September 11, 2025

Il dg francese ha sottolineato come il mercato estivo abbia rafforzato la squadra senza compromettere l’equilibrio finanziario: “Abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio considerando il Fair Play finanziario della Uefa, sapete che questa è una parola molto in voga in Europa. La squadra è competitiva, credo che siamo riusciti a rafforzarla”.

Comolli ha ribadito come la priorità fosse mantenere la spina dorsale della Juventus e inserire giocatori in grado di avere un ruolo chiave: “Abbiamo concluso il mercato con successo, ci sentiamo più forti. Abbiamo tenuto i giocatori che volevamo tenere“.

“Un esempio è Vlahovic“, ha continuato il manager, “che ha delle capacità uniche per la Serie A come ha già dimostrato”. Comolli ha quindi evidenziato come la squadra abbia ricevuto rinforzi mirati, capaci di integrarsi immediatamente e alzare il livello complessivo della rosa.

Juventus, Comolli smentisce la lite con il PSG

Non sono mancate le voci su una presunta telefonata infuocata con Al-Khelaifi, presidente del Psg, riguardo al possibile trasferimento di Kolo Muani: Comolli ha smentito categoricamente. “Ho letto di possibili discussioni con il presidente del Psg, ma queste sono notizie assolutamente false. Non abbiamo parlato, sono tutte bugie. Sono sempre stato un grande sostenitore dei big club, con i quali ho sempre avuto un ottimo rapporto”.

Con queste parole, Comolli ha voluto chiarire ogni dubbio e rassicurare i tifosi: la Juventus, secondo l’opinione del dg, parte per la stagione più forte di prima, pronta a competere in Serie A e in Europa con ambizioni importanti.

