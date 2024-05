Milan, per la panchina è quasi fatta per Fonseca ma resta qualche dubbio. Manca una sola giornata per la fine della stagione di calcio di Sera A 2023/24. L’Inter è campione d’Italia, la Juve ha vinto la Coppa italia e la classifica premia diverse squadre in Europa. Che dire? Un campionato molto avvincete, ma sfortunato per quanto riguarda il tema allenatori. Quest’anno quasi tutte le squadre sono in cerca di un nuovo allenatore da porre in panchina per la prossima stagione 2024/25. In queste ore una svolta decisiva sembra giungere dal Milan, il quale sembrerebbe aver trovato l’ingaggio perfetto con Fonseca, anche se resta qualche dubbio. (Continua a leggere dopo le foto)

Salvo colpi di scena improvvisi, il nuovo tecnico del Milan sarà Paulo Fonseca, preferito a Roberto De Zerbi forse anche per una questione economica. Nelle prossime ore il club incontrerà intanto Stefano Pioli, cui sarà comunicata la decisione di cambiare la guida tecnica. Sarà necessario anche trovare un accordo sulla buonuscita. La scelta di Fonseca non sembra essere gradito alla totalità del popolo milanista, che potrebbe anche “comunicarlo” ufficialmente al club nel corso della gara contro la Salernitana. Una nuova contestazione, in questo senso, non sarebbe gradita dalla società che, evitato lo scontro con i tifosi sul nome di Lopetegui, non vorrebbe trovarsi nella stessa situazione. Certo è che la scelta di Fonseca sarebbe motivata anche dalla disponibilità assoluta di accettare le decisioni del club proprio anche sul mercato. La rosa non sarà stravolta, anche se ci sarà più di un addio e verranno prese in considerazioni offerte importanti anche per i big, Theo Hernandez in primis.