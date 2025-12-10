Milan, occhi su Alisson per la porta ma c’è il nodo ingaggio

Il Milan si trova di fronte a un rebus importante in vista della prossima stagione: il futuro di Mike Maignan tra i pali. Il portiere francese andrà in scadenza a giugno 2026, ma al momento il rinnovo sembra lontano, il che complica i piani dei rossoneri. Con la trattativa ferma, il club ha iniziato a guardarsi attorno, valutando possibili alternative in caso di addio dell’ex Lille.
🔥 Milan: rinnovo Maignan in stand-by.— Footballlovers (@Footballover75) December 10, 2025
Se parte, pronto Hugo dal Corinthians. 🧤
Rinnovo o cambio?#Milan #Maignan #Calciomercato pic.twitter.com/2pDRXVuciy
Secondo Sky Sport Suisse, nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Alisson del Liverpool. Il brasiliano, 33 anni, ha il contratto in scadenza nel 2027 e i Reds potrebbero valutare una cessione la prossima estate.
Alcuni contatti sarebbero già stati avviati con l’entourage del portiere, ma la trattativa appare complessa: da un lato il prezzo del cartellino che il Liverpool non vorrà svendere, dall’altro l’ingaggio attuale di oltre 8 milioni di euro annui, fuori portata per le casse del Milan.
Il Diavolo starebbe comunque monitorando anche un’altra pista brasiliana: Hugo Souza, portiere classe ’99 del Corinthians, valutato circa 12 milioni di euro. La scelta della porta sarà dunque uno dei temi chiave del mercato estivo rossonero.
Leggi anche:
- Var, così cambia tutto: tra angoli e doppi gialli la nuova sfida di Rocchi
- Inter, i big match tutti persi: ora è allarme rosso