Milan, occhi su Alisson per la porta ma c’è il nodo ingaggio

Il Milan si trova di fronte a un rebus importante in vista della prossima stagione: il futuro di Mike Maignan tra i pali. Il portiere francese andrà in scadenza a giugno 2026, ma al momento il rinnovo sembra lontano, il che complica i piani dei rossoneri. Con la trattativa ferma, il club ha iniziato a guardarsi attorno, valutando possibili alternative in caso di addio dell’ex Lille.

Secondo Sky Sport Suisse, nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Alisson del Liverpool. Il brasiliano, 33 anni, ha il contratto in scadenza nel 2027 e i Reds potrebbero valutare una cessione la prossima estate.

Alcuni contatti sarebbero già stati avviati con l’entourage del portiere, ma la trattativa appare complessa: da un lato il prezzo del cartellino che il Liverpool non vorrà svendere, dall’altro l’ingaggio attuale di oltre 8 milioni di euro annui, fuori portata per le casse del Milan.

Il Diavolo starebbe comunque monitorando anche un’altra pista brasiliana: Hugo Souza, portiere classe ’99 del Corinthians, valutato circa 12 milioni di euro. La scelta della porta sarà dunque uno dei temi chiave del mercato estivo rossonero.

