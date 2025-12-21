Milan, non solo la punta: Allegri spinge per un centrale, occhi sulla Premier

Il mercato del Milan non ruota soltanto attorno all’attaccante. Max Allegri ha messo sul tavolo una priorità assoluta: serve un difensore centrale. Il reparto arretrato ha poche alternative ai titolari e la Supercoppa persa con il Napoli ha mostrato quanto la squadra vada in difficoltà appena manca un perno della linea difensiva.

Se fosse per l’allenatore, davanti giocherebbero sempre Leao e Pulisic. Dietro, invece, i margini sono ridotti. Il segnale è arrivato: senza un titolare, il Milan soffre. Da qui l’insistenza di Allegri per un innesto che dia solidità e rotazioni affidabili. Il mercato inglese è tornato centrale nelle valutazioni rossonere, con due profili che stanno prendendo quota nelle ultime ore. (continua dopo la foto)

Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome di Axel Disasi sta guadagnando terreno. Il centrale francese del Chelsea è stato proposto dal suo agente e l’operazione è stata giudicata fattibile dal punto di vista della formula.

Disasi vuole lasciare Londra a gennaio: non intende restare ai margini del progetto e non ha mai trovato spazio con Maresca. Il suo entourage sta spingendo per un prestito gratuito, con una parte dell’ingaggio a carico dei Blues. È questo lo schema su cui il Milan è disposto a lavorare.

L’altra pista porta ancora in Premier League. Il Corriere dello Sport riporta il ritorno di fiamma per Joe Gomez del Liverpool. Un nome già cercato in estate e sfumato all’ultimo giorno, quando i Reds non riuscirono a chiudere per Guehi dal Crystal Palace. (continua dopo la foto)

Il Liverpool si sta rialzando dopo l’inizio difficile e resta da capire se vorrà privarsi di un giocatore considerato una valida alternativa in difesa. Gomez, però, aveva già dato la sua disponibilità al trasferimento al Milan: ora tutto dipenderà dalla volontà del club inglese e dalla formula dell’operazione.

Il messaggio di Allegri è chiaro: il Milan non può limitarsi a guardare solo davanti. Senza un centrale affidabile, il rischio è continuare a pagare dazio nei momenti decisivi.

