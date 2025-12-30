Milan-Nkunku, la doppietta non basta: Tedesco lo vuole al Fenerbahce

Nemmeno il tempo di godersi una serata liberatoria a San Siro, che il futuro di Christopher Nkunku torna subito in discussione. La doppietta che ha piegato il Verona, scacciando mugugni e incertezze, rischia di restare un episodio isolato: il Fenerbahce si è mosso con decisione e al Milan il pensiero di una cessione non è più tabù.

Il club di Istanbul avrebbe messo sul tavolo un’offerta definita allettante, tale da consentire al Milan di rientrare quasi interamente dell’investimento fatto in estate per l’ex Chelsea, circa quaranta milioni complessivi tra parte fissa e bonus. A spingere è Domenico Tedesco, che conosce bene Nkunku e lo aveva valorizzato ai tempi del Lipsia. (continua dopo la foto)

Al momento il francese non sembra intenzionato ad aprire subito al trasferimento, ma la sensazione è che la pressione del Fenerbahce possa aumentare nelle prossime settimane, costringendo il club di via Aldo Rossi a una riflessione concreta.

L’arrivo di Fullkrug ha già parzialmente tamponato l’emergenza offensiva, ma un’eventuale uscita di Nkunku rimetterebbe il Milan nella stessa situazione vissuta nelle ultime settimane, con rotazioni ridotte e poche alternative di livello. Per questo Tare ha iniziato a valutare possibili sostituti.

Sul taccuino ci sono profili molto diversi tra loro: dal giovane Sidiki Cherif dell’Angers all’esperienza di Mauro Icardi, in uscita dal Galatasaray, passando per Darwin Nunez e Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Soluzioni con costi, caratteristiche e rischi differenti, tutte subordinate però a un punto fermo. (continua dopo la foto)

Molto dipenderà dalla volontà del Fenerbahce di affondare il colpo e dalla posizione finale di Nkunku. La doppietta contro il Verona potrebbe aver riaperto uno spiraglio tecnico, ma anche trasformarsi in una classica sliding doors di mercato: il saluto con il sorriso, prima di voltare pagina. In casa Milan, intanto, il dubbio resta aperto. E il tempo stringe.

