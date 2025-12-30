Napoli, per mandare a giocare Lucca va comprato: i dettagli sul riscatto

La situazione di Lorenzo Lucca continua a far rumore in casa Napoli. L’attaccante classe 2000, arrivato in estate dall’Udinese, non ha inciso come ci si aspettava: appena 385 minuti in Serie A, poco meno di 500 complessivi, e solo 2 gol. Numeri che raccontano una difficoltà evidente e che hanno acceso una riflessione profonda dentro il club.

Il rendimento, sia in partita sia in allenamento, non ha convinto né Antonio Conte né il direttore sportivo Giovanni Manna, che prima della sfida contro la Cremonese ha lasciato aperti tutti gli scenari sul futuro del centravanti. (continua dopo la foto)

«Lucca via a gennaio? Lorenzo è un giocatore che abbiamo voluto, non è che ce lo siamo trovati. Vediamo quello che succede, non escludiamo nulla», ha spiegato Manna. Poi il passaggio più diretto: «Lucca deve alzare i giri. Qui i calciatori devono guadagnarsi ogni giorno la possibilità di vestire la maglia del Napoli. E va detto che lo spazio è limitato, abbiamo un centravanti forte che sta dimostrando il suo valore».

Parole che non chiudono la porta a una partenza, ma che spiegano perché il suo impiego sia stato fin qui ridotto.

In estate il Napoli ha puntato forte su Lucca, strutturando un’operazione complessiva da 35 milioni più 5 di bonus. Il giocatore però non è ancora azzurro a titolo definitivo: è arrivato con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Il club ha già versato 9 milioni, mentre ne dovrà pagare almeno altri 26 all’Udinese, bonus esclusi. Il nodo è temporale: il riscatto è previsto a febbraio. Un dettaglio non secondario, perché senza il passaggio a titolo definitivo Lucca non può essere girato in prestito. Se il Napoli vorrà trovargli una sistemazione già a gennaio, dovrà quindi anticipare il riscatto. (continua dopo la foto)

Il tema si intreccia con il vincolo del mercato a saldo 0, ma senza creare reali problemi. L’operazione Lucca è infatti considerata chiusa nella sessione estiva: anticipare il riscatto a gennaio non impedirebbe al Napoli di muoversi su altri profili.

In sintesi, la strada è tracciata: se Lucca dovrà andare a giocare altrove, prima il Napoli dovrà comprarlo davvero. Poi si vedrà dove e come rilanciare un investimento che, finora, non ha reso secondo le attese.

