Home | Milan, Maignan in partenza? 4 idee per la porta del Milan

Siamo solo agli inizi del calciomercato estivo, ma alcune squadre di Serie A hanno già iniziato a muoversi con decisione per rinnovare e rafforzare le proprie rose. Tra queste c’è sicuramente il Milan, protagonista di un’importante fase di transizione dopo un campionato decisamente deludente con persino un esonero in mezzo alla stagione. Finora i rossoneri hanno cambiato Direttore Sportivo, affidandosi a Igli Tare, e si preparano a inaugurare un nuovo ciclo tecnico con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina a più di 10 anni dall’ultima partita insieme. A ciò si aggiunge una cessione pesante: quella di Tijjani Reijnders, uno dei centrocampisti più brillanti della scorsa stagione ed elemento di grandissimo valore della rosa, forse il migliore insieme a Christian Pulisic.

La rosa del Milan è dunque in piena evoluzione, e tra i possibili partenti figura anche Mike Maignan. L’estremo difensore francese non ha convinto del tutto nell’ultima stagione e la trattativa per il rinnovo del contratto sembra complicata, soprattutto per via della distanza tra domanda e offerta. A complicare ulteriormente il quadro c’è l’interesse concreto del Chelsea, anche se il club inglese non sembrerebbe disposto ad andare oltre i 20 milioni di euro per il cartellino, mentre il Milan non vuole scendere sotto i 30, anche se sanno che i Blues possono fare leva sul fatto che il contratto sia in scadenza.

Alla luce di tutto ciò, il Milan si sta già muovendo per individuare un eventuale sostituto tra i pali. Tra i nomi più caldi emersi nelle ultime ore figurano Mile Svilar della Roma, Marco Carnesecchi dell’Atalanta, Vanja Milinkovic-Savic del Torino e Lucas Chevalier del Lille. Tutti profili diversi, ma accomunati da talento, potenziale e caratteristiche che potrebbero adattarsi bene al nuovo corso rossonero.

Mile Svilar

Mile Svilar è il primo obiettivo di qualsiasi squadra sia alla ricerca di un nuovo portiere. L’estremo difensore della Roma, infatti, è appena stato insignito del premio come miglior portiere del campionato ed è stato uno dei grandi protagonisti della stagione della Roma. A facilitare questo scenario subentra il mancato rinnovo di Svilar con la Roma, che sembrava cosa fatta: il serbo di è incontrato con Ghisolfi e Ranieri, ma la distanza tra quello che chiede il portiere e quello che la società è disposta a dare sembra ancora piuttosto ampia. Allegri ha già espresso il suo parere positivo su Svilar, per cui ora non resta che aspettare di vedere come si svilupperanno i consueti intrecci di mercato.

Marco Carnesecchi

Marco Carnesecchi è considerato una delle grandi speranze della scuola dei portieri italiana, grazie a un mix di talento, personalità e maturità non comuni per la sua età (è classe 2000). L’esperienza positiva con l’Atalanta ha ulteriormente confermato le sue qualità tecniche e mentali, oltre alla capacità di reggere la pressione e di giocare stabilmente ad alti livelli, anche in contesti competitivi. Dopo l’era Donnarumma, il Milan potrebbe quindi valutare la suggestiva ipotesi di puntare ancora su un portiere azzurro, aprendo così le porte a un nuovo ciclo fondato su solidità e prospettiva italiana tra i pali.

Vanja Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic si è distinto negli ultimi due anni come un ottimo portiere: fisico eccezionale, tempismo nelle uscite, ottimi riflessi e capacità di coordinare la difesa sono solo alcune delle armi del suo variegato arsenale. Purtroppo, questo Torino non sembra potergli garantire il contesto ideale per esplodere. Il talento, però, non manca, e le sue caratteristiche sembrano perfettamente in linea con le esigenze di una grande squadra. Che sia proprio il Milan il club giusto per permettergli di compiere il salto di qualità e lasciare il segno in un palcoscenico più ambizioso?

Lucas Chevalier

Concludiamo la panoramica dei possibili sostituti di Maignan con una suggestiva pista estera che porta a Lucas Chevalier. L’estremo difensore del Lille rappresenterebbe una sorta di erede naturale dell’attuale portiere rossonero, non solo per la provenienza dal medesimo club francese ma anche per il percorso simile intrapreso, che lo ha visto affermarsi come uno dei giovani portieri più promettenti del panorama europeo. Chevalier ha già raccolto l’eredità di Maignan tra i pali del Lille e si sta ritagliando un ruolo di rilievo anche nel giro della nazionale francese, confermandosi come un profilo giovane, affidabile e dal grande potenziale.

