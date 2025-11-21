Milan, la mossa del Barca apre la strada verso Lewandowski

Il Milan continua a guardarsi intorno per rinforzare l’attacco, e nelle ultime ore un nome di cui si è parlato ultimamente sta iniziando a prendere corpo: Robert Lewandowski. La delusione legata al rendimento di Santi Gimenez ha acuito la necessità di un finalizzatore affidabile, e la pista che porta al polacco appare più fattibile di quanto sembrasse inizialmente.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona sta valutando nuovi profili per l’estate. Il contratto di Lewandowski scade nel 2026, l’età avanza, e la dirigenza blaugrana sta iniziando a ragionare sull’idea di Harry Kane.

L’inglese ha una clausola rescissoria fissata a 65 milioni, cifra che nel mercato attuale appare più che ragionevole, soprattutto considerando l’affidabilità che Kane ha dimostrato con Tottenham, Bayern Monaco e Inghilterra.

L’eventuale arrivo del bomber inglese metterebbe automaticamente Lewandowski sul mercato, uno scenario che cambierebbe radicalmente le carte in tavola per il club rossonero. Un’occasione rara, quasi un colpo alla Modric, che il Milan non si lascerebbe certo sfuggire.

Se il Barcellona decidesse davvero di liberarsi del suo numero 9, il Milan sarebbe pronto a muoversi. I rossoneri cercano un attaccante di livello internazionale, capace di garantire gol e peso specifico nelle partite decisive.

Nonostante i 37 anni, Lewandowski ha iniziato la stagione con numeri da top assoluto: 7 gol in 9 partite di Liga, un rendimento che testimonia quanto il polacco sia ancora letale sotto porta. Per il Milan significherebbe portare a Milano un campione esperto, tecnicamente integro e con un bagaglio di esperienza che pochi attaccanti al mondo possono vantare.

Un’idea che sembrava irrealistica, ora non più. E se davvero il Barça dovesse affondare per Kane, il Milan potrebbe ritrovarsi con una delle occasioni più pesanti degli ultimi anni.

