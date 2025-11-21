Inter, suggestione Adeyemi: è possibile? Tutta la verità

Dalla Germania arriva un’indiscrezione che stuzzica l’ambiente Inter: Karim Adeyemi, esterno del Borussia Dortmund, sarebbe stato accostato ai nerazzurri per la sessione di gennaio. La notizia rimbalza dal quotidiano Bild, da sempre attento ai movimenti della Bundesliga, e riapre un nome già seguito in passato dalla Juventus.

Adeyemi, classe 2002, incarna esattamente quel tipo di attaccante rapido, verticale, capace di creare pericoli da solo e di saltare l’uomo. L’identikit perfetto per Cristian Chivu, che in rosa non ha un esterno con quello spunto. Una sorta di versione “alla Lookman”, per riprendere il tormentone dell’ultimo mercato estivo nerazzurro.

La realtà, però, è meno romantica di quanto sembri. L’attaccante tedesco non è stato cercato dall’Inter: è stato proposto dal suo agente, Jorge Mendes, sia a Milano sia al Manchester United. La dirigenza ha ascoltato, senza però approfondire: c’è apprezzamento per il calciatore, certo, ma niente che somigli a una trattativa.

Il problema, come spesso accade, è economico. Il Borussia Dortmund, noto per essere una bottega tutt’altro che economica, non libera facilmente i propri gioielli e Adeyemi rientra pienamente in quella categoria. Per questo un’operazione a gennaio sarebbe non solo difficile, ma praticamente insostenibile.

A confermarlo sono anche le parole di Giuseppe Marotta, che raffreddano ogni entusiasmo: “Non parliamo di mercato in questo momento. Siamo orgogliosi dei giocatori che compongono la nostra rosa. Vedremo più avanti con i nostri direttori sportivi”. Tradotto: suggestione interessante, ma per ora resta solo un’idea.

