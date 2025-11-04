Milan, la corsa scudetto passa dal nuovo Leao: cosa dicono i numeri

Rafa Leao non è più soltanto il talento istintivo e un po’ lunatico di un tempo: oggi è il motore della corsa scudetto del Milan. Gol, assist, rigori, e soprattutto una presenza costante nella partita: il portoghese ha ritrovato il suo posto al centro del progetto, dentro e fuori dal campo.

Chi lo conosce sa che Leao non è mai stato indifferente. Anche quando sorrideva dopo un errore, dietro quel sorriso si nascondevano rabbia e determinazione. Lo si è visto nella vittoria contro la Roma, quando ha bruciato Ndicka in velocità e servito l’assist per il gol decisivo di Pavlovic.

Alla fine del big match vinso contro i giallorossi, per l’attaccante portoghese è arrivato anche il riconoscimento come uomo partita, condiviso con Maignan, eroe nel finale di gara grazie al rigore parato a Dybala.

Oggi Leao è uno dei senatori rossoneri: con l’addio di molti veterani, è diventato una guida tecnica e carismatica per i compagni. Contro la Roma, era lui a incitare chi faticava, non più il contrario. E nello spogliatoio il gesto è stato ricambiato da applausi collettivi.

Leao con Allegri sta maturando in fretta: lo dicono anche le statistiche, quelle del presente ma anche quelle del passato. È uno dei tre attaccanti – insieme a Dybala e Lautaro Martínez – ad aver segnato e servito almeno un assist in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A. In questo campionato, nonostante uno stop al polpaccio, ha già messo a referto tre gol in quattro gare da titolare, con una media di una giocata decisiva ogni 95 minuti.

Dal suo arrivo al Milan ha totalizzato 74 reti in 18.102 minuti: oggi segna un gol ogni 126 minuti, praticamente il doppio dell’efficacia rispetto al passato. E contro la Fiorentina è arrivato anche il suo primo rigore realizzato in rossonero, segno di fiducia e responsabilità.

Rafa ha chiuso la sfida con la Roma in piedi, uscendo solo al 94’ tra cori e applausi di San Siro, a testimonianza di una crescita fisica e mentale evidente. Ma contano anche le parole: “Sono a disposizione della squadra, in qualsiasi ruolo serva”, ha detto in tv. Un atteggiamento che Spalletti – e tutto l’ambiente rossonero – non possono che apprezzare.

Sui social, dove parla ai suoi sette milioni di follower, Leao manda solo cuori rossoneri e un messaggio semplice: “Nulla più”. Un modo per dire che oggi non servono frasi: bastano i fatti, e Rafa – finalmente – li sta mettendo in fila uno dopo l’altro.

