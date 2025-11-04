Calcio, la scommessa più disgustosa di sempre: “Cosa mangio se faccio 8 gol”

Il mondo del calcio ci ha abituati a molte stranezze, e se si parla di una scommessa il pensiero va subito a casi di cronaca più e meno recenti. Ma stavolta il problema non è l’illegalità, quanto piuttosto… il disgusto per l’uscita di un giocatore impegnato in un campionato italiano.

🎡 Kouan show: filtrante di Garritano e gol spettacolare, con esultanza alla Oba Oba Martins! ⚽️#SerieCSkyWifi pic.twitter.com/UtuqeJWRib — Serie C (@seriecofficial) November 4, 2025

Sì, stavolta la scommessa che ha lasciato tutti di stucco. Christian Kouan, centrocampista del Cosenza, ha deciso di lanciarsi in una sfida tanto bizzarra quanto discutibile: se raggiungerà gli 8 gol stagionali ha promesso di concedersi un pasto che ha fatto inorridire tutti.

L’ivoriano, oggi fermo a quota 3 reti in Serie C, ha dichiarato in tono scherzoso ma deciso: “Se arrivo a otto gol mi mangio un… topo”. Una battuta dal gusto quantomeno discutibile, ma che nel giro di poche ore è diventata virale sui social, scatenando ironie e qualche critica.

Tra i tifosi del Cosenza c’è chi ha preso la promessa come una semplice goliardata da spogliatoio, e chi invece ha invitato il giocatore a “concentrarsi più sui gol che sulle trovate mediatiche”.

Kouan, arrivato in estate, ha comunque dimostrato di avere una buona intesa con i compagni e una discreta capacità di inserimento. Ora resta da capire se davvero manterrà la parola… qualora dovesse davvero toccare quota otto.

