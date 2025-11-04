x

x

Vai al contenuto

Calcio, la scommessa più disgustosa di sempre: “Cosa mangio se faccio 8 gol”

Il mondo del calcio ci ha abituati a molte stranezze, e se si parla di una scommessa il pensiero va subito a casi di cronaca più e meno recenti. Ma stavolta il problema non è l’illegalità, quanto piuttosto… il disgusto per l’uscita di un giocatore impegnato in un campionato italiano.

Sì, stavolta la scommessa che ha lasciato tutti di stucco. Christian Kouan, centrocampista del Cosenza, ha deciso di lanciarsi in una sfida tanto bizzarra quanto discutibile: se raggiungerà gli 8 gol stagionali ha promesso di concedersi un pasto che ha fatto inorridire tutti.

L’ivoriano, oggi fermo a quota 3 reti in Serie C, ha dichiarato in tono scherzoso ma deciso: “Se arrivo a otto gol mi mangio un… topo”. Una battuta dal gusto quantomeno discutibile, ma che nel giro di poche ore è diventata virale sui social, scatenando ironie e qualche critica.

Tra i tifosi del Cosenza c’è chi ha preso la promessa come una semplice goliardata da spogliatoio, e chi invece ha invitato il giocatore a “concentrarsi più sui gol che sulle trovate mediatiche”.

Kouan, arrivato in estate, ha comunque dimostrato di avere una buona intesa con i compagni e una discreta capacità di inserimento. Ora resta da capire se davvero manterrà la parola… qualora dovesse davvero toccare quota otto.

Leggi anche:

Ultime Notizie

Scommesse

Video

CONTENUTO SPONSORIZZATO