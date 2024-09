Milan-Inter ultime news, novità di formazione soprattutto per i rossoneri di Fonseca nel derby che si disputerà domani sera allo stadio “Meazza” di San Siro. Rispetto alla sfida di Champions League contro il Liverpool, il Milan potrebbe apportare tre cambi in vista del derby di domani sera contro l’Inter.

La novità più significativa riguarda il modulo: si dovrebbe passare dal consueto 4-2-3-1 a un 4-4-2 o 4-4-1-1. Questa scelta è motivata dalla volontà di affiancare Tammy Abraham a Morata nel reparto offensivo. Restano fuori Calabria, alle prese con un problema muscolare, Pavlovic e Loftus-Cheek. Le novità più probabili nella formazione sarebbero Emerson Royal, Gabbia e, come già accennato, Abraham. Non c’è nulla di ufficiale, ma le ultime prove confermano questa possibile variazione tattica. Fonseca punta su un gioco di possesso e non intende rinunciare alle sue idee.

Nell’Inter il principale dubbio riguarda le condizioni di Dimarco, che sembra recuperato e dovrebbe partire titolare sulla fascia sinistra, al posto di Carlos Augusto. Sulla destra c’è un ballottaggio tra Dumfries, che non ha ancora giocato da titolare in questa stagione, e Darmian. Per il resto, Simone Inzaghi dovrebbe confermare la formazione tipo, con il ritorno di Lautaro in attacco al fianco di Thuram. A centrocampo ci saranno Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu. Sommer difenderà i pali, mentre Pavard sarà titolare in difesa insieme ad Acerbi, favorito su De Vrij, e Bastoni.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. Allenatore: Paulo Fonseca.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.