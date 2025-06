Milan, nuova idea per il centrocampo dopo l’addio a Reijnders: si può chiudere

Il Milan non vuole ripetere gli errori della stagione appena conclusa. Dopo un’annata deludente, Massimiliano Allegri ha subito messo mano al mercato insieme al nuovo direttore sportivo Igli Tare, alla ricerca di quella personalità e quel carattere mancati nel cuore del campo.

Tra i nomi più caldi, oltre ad Adrien Rabiot, già sondato per un possibile ritorno in Serie A, c’è quello di Granit Xhaka, centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen. A 32 anni, Xhaka rappresenta un profilo maturo e versatile.

Di origini albanesi, ha vissuto sette stagioni all’Arsenal, dove si è guadagnato il soprannome di “Xhakaboom” grazie alle sue cannonate dalla distanza, ma soprattutto si è imposto come uno dei centrocampisti più affidabili e carismatici della Premier League.

Al Leverkusen dal 2023, Xhaka è un pilastro in Bundesliga, capace di alternare la costruzione del gioco a un’efficace fase di interdizione, con oltre 90 passaggi a partita e una media di 5,37 palloni recuperati. Allegri apprezzerà sicuramente la sua determinazione, la leadership e l’intelligenza tattica, ingredienti che servono come il pane a un Milan che ha faticato nel 2024-25 a trovare il giusto equilibrio.

Il centrocampista, impegnato con la nazionale svizzera in Messico, ha lasciato una porta aperta sul suo futuro: “In Germania sto bene, ma ho già vissuto una rivoluzione simile nel 2019 all’Arsenal. Oggi non so se ho l’energia per reggere un’altra fase così turbolenta. Il club ha buoni dirigenti e speriamo di mantenere il livello, con o senza di me”.

Parole che suonano come un indizio di possibili movimenti estivi, soprattutto considerando l’addio di alcuni pezzi importanti nel Bayer, come Tah e Frimpong, e l’attesa partenza di Wirtz.

Xhaka ha un contratto con il Leverkusen fino al 2028 e un ingaggio sostenibile, tra i 2 e i 2,5 milioni netti annui. Il prezzo del cartellino dovrebbe aggirarsi tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra alla portata del Milan, sebbene prima si dovranno definire le mosse su altri fronti, a partire proprio da Rabiot.

Allegri e Tare vogliono individuare gli ingredienti giusti per puntare alla seconda stella rossonera. E questa volta, sanno di non poter sbagliare le scelte estive.

