Milan-Genoa, le probabili formazioni: Fonseca lascia fuori Theo e lancia Jimenez e il classe 2007 Liberali

Milan-Genoa probabili formazioni del match valido per la sedicesima giornata della Serie A che si gioca stasera alle 20:45 a San Siro. La serata sarà speciale per il Milan, che celebrerà i 125 anni di storia con uno stadio tutto esaurito. Per il Genoa, sarà l’occasione di giocare contro una squadra ferita ma decisa a ripartire dopo una settimana complicata. Entrambe le formazioni, pur con diverse defezioni, promettono battaglia in una partita dal peso specifico importante per la classifica.

Live from San Siro on our app! An unmissable show for our 125th anniversary ❤️🖤 Tune in at 19:45 CET #MilanGenoa #ACMilanWorthEveryMinute #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) December 14, 2024

Milan, le scelte di Fonseca

Dopo lo sfogo al termine della sfida contro la Stella Rossa, il tecnico portoghese ha deciso di operare diversi cambi nella formazione iniziale.

Difesa rivoluzionata: Calabria andrà in panchina, lasciando spazio a Emerson Royal. Al centro, confermati Tomori e Gabbia, mentre sulla sinistra ci sarà l’esordio assoluto per Jimenez, sostituto dell’infortunato Theo Hernandez.

Centrocampo e attacco: Con Loftus-Cheek, Pulisic e Musah fuori per infortunio, il Milan si affida alla coppia Fofana-Reijnders in mediana. In attacco, Chukwueze sarà titolare a destra nel 4-2-3-1, con Leao a sinistra e Abraham come riferimento centrale dopo la rete decisiva di mercoledì. Fonseca ha inoltre provato in rifinitura Mattia Liberali, classe 2007, che potrebbe clamorosamente partire titolare. Morata, convocato nonostante condizioni non ottimali, potrebbe subentrare a gara in corso.

Genoa, le scelte di Vieira

Patrick Vieira torna a San Siro, stavolta come avversario, per affrontare da ex il suo Milan con il Genoa deciso a strappare punti preziosi.

Difesa e porta: Rientra Vasquez al centro della difesa dopo la squalifica, con Bani a completare la coppia centrale. Sabelli e Martin saranno i terzini, mentre Leali difenderà i pali.

Centrocampo solido: Vieira si affida a un 4-3-3 che all’occorrenza può trasformarsi in un 4-5-1, con Thorsby, Badelj e Frendrup a garantire solidità in mediana.

Attacco: In avanti, il tridente sarà composto da Pinamonti come punta centrale, supportato da Miretti e Zanoli.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Royal, Tomori, Gabbia, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Morata.

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti.

Leggi anche: