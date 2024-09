Esonero Fonseca sempre più probabile. Domenica si gioca il derby, ma in casa Milan si avverte già un’attenzione rivolta al futuro. Il trainer portoghese, arrivato solo quest’estate, è al limite e solo una vittoria convincente contro l’Inter potrebbe salvarlo. Serve un vero miracolo, perché è difficile immaginare che i rossoneri possano cambiare radicalmente in pochi giorni. Tra i dirigenti, si è già avviato il processo di selezione per il sostituto del portoghese, con diverse idee in campo: Sarri è un nome gradito, ma attenzione anche a Igor Tudor, favorito da Zlatan Ibrahimovic. Una cosa è certa: si cercherà un allenatore già esperto del campionato italiano.

Zlatan, oggetto di interesse da giorni, è stato visto ieri a Milanello dove ha discusso con i leader della squadra. Dal portiere Maignan a Theo Hernandez, il Senior Advisor di RedBird per il Milan auspica un cambiamento di atteggiamento almeno per il derby. Come accennato, Fonseca difficilmente sopravviverà al derby e per il suo successore si sta cercando convergenza a Via Aldo Rossi. Nomi di calibro come Tuchel e Allegri sembrano irrealizzabili per motivi finanziari.

Per quanto riguarda Maurizio Sarri, sembra ben disposto a considerare l’offerta del Milan. Sulla carta, la rosa rossonera sembra adatta al suo stile di gioco, anche se il suo carattere forte e il suo stile non sono facili da assimilare a metà stagione. Tudor condivide un carattere deciso, ed è considerato da molte parti il preferito di Ibrahimovic, sebbene il suo nome non entusiasmi i tifosi. Edin Terzic, visto martedì a San Siro, sembra essere solo la terza opzione.