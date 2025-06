Milan, chi è Ardon Jashari, nuovo obiettivo per il centrocampo di Allegri

Ardon Jashari, classe 2002, è finito nel mirino del Milan per rinforzare un centrocampo che avrà bisogno di nuove energie. Il Bruges, bottega notoriamente costosa (vedi l’affare De Ketelaere), parte da una valutazione di 40 milioni di euro.

🚨 #Milan, offerta ufficiale per Ardon #Jashari: le cifre



Come riporta @FabrizioRomano, il Milan ha avanzato una prima offerta di €25m più €5m di bonus al #ClubBrugge per il centrocampista, ma il club belga ne chiede almeno €35m 🇨🇭🔴#Calciomercato https://t.co/JzOXkEyRXY pic.twitter.com/lBXqU2KPdF — Andrea 🆘 Consigli Fantacalcio (@ProfidiAndrea) June 24, 2025

A tracciare l’identikit del giovane svizzero è Sacha Tavolieri, giornalista belga ed esperto di mercato: “Jashari è veramente forte, può sostituire Reijnders in mediana senza problemi. Rispetto all’olandese, quando arrivò a Milano, è anche più pronto: recupera palloni, sa gestirli e capisce bene quando inserirsi per diventare quasi un trequartista“.

Nonostante i soli 22 anni, Jashari viene descritto come già formato per reggere il peso della maglia rossonera: “Mentalmente è già pronto e tecnicamente vede l’azione prima degli altri. È arrivato dal Lucerna nell’estate 2024 per 7 milioni più bonus e in una stagione si è preso tutto: miglior giovane e miglior giocatore del campionato belga. Un fenomeno“.

Il prezzo fissato dal Bruges rende l’operazione più complicata, ma l’apertura del giocatore è un segnale importante: “Jashari vuole il Milan, si sta muovendo per avere questa opportunità. Se arriverà in rossonero, farà benissimo“, conclude Tavolieri.

Ora la palla passa a Moncada e Furlani: trasformare l’interesse in un colpo concreto potrebbe cambiare volto alla mediana rossonera per la prossima stagione.

