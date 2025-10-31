Milan, buone notizie per Allegri: Leao ci sarà, il piano per battere la Roma

Buone notizie per il Milan in vista del big match di domenica sera contro la Roma: Rafael Leao ha recuperato e sarà regolarmente in campo dal primo minuto. L’attaccante portoghese, alle prese nei giorni scorsi con un’infiammazione all’anca, si è allenato in gruppo e ha ricevuto il via libera dallo staff medico.

Il Milan, già in estate, aveva approcciato Leão per un possibile rinnovo con adeguamento del suo contratto.



Nelle ultime settimane, ci sono stati nuovi contatti: Rafa vuole restare al Milan. Il suo contratto scade nel 2028.@MatteMoretto pic.twitter.com/jC9MY2ZSaf — Antonio Belloni (@AntoBelloni01) October 31, 2025

Non altrettanto fortunato l’attaccante americano Christian Pulisic, ancora fermo ai box come Adrien Rabiot. Entrambi, secondo quanto filtra da Milanello, dovrebbero rientrare per la sfida dell’8 novembre contro il Parma.

Resta invece certa l’assenza di Santiago Gimenez, ancora alle prese con un problema alla caviglia, lo stesso che tiene in dubbio Fikayo Tomori, fermo anche oggi per sottoporsi a terapie. Massimiliano Allegri dovrà quindi ridisegnare la squadra, ma potrà contare su un reparto offensivo quasi al completo.

Al fianco di Leao ci sarà Christopher Nkunku, pronto al debutto da titolare in Serie A dopo le prime apparizioni da subentrato. Il francese formerà con il portoghese una coppia d’attacco inedita ma potenzialmente esplosiva. Ruben Loftus-Cheek partirà dal primo minuto e prenderà il posto di Ricci a centrocampo, mentre Jashari ed Estupinan hanno completato la seduta odierna interamente in gruppo. (continua dopo la foto)

MILAN, ITALY – AUGUST 17: Rafael Leao of AC Milan looks on during the line up prior to the Coppa Italia Round of 64 match between AC Milan and SSC Bari at Stadio Giuseppe Meazza on August 17, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Sul fronte infermeria, a Casa Milan si lavora anche in ottica sosta. L’intenzione del club è quella di evitare la convocazione di Pulisic con gli Stati Uniti e di Rabiot con la Francia, per consentire a entrambi un recupero completo.

Nel frattempo, Allegri può sorridere: con il ritorno di Leao, il Milan ritrova velocità, imprevedibilità e soprattutto un giocatore fondamentale, in vista di una sfida con la Roma che potrebbe dire molto sul futuro immediato in campionato.

