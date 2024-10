Michael Schumacher al matrimonio della figlia: come avrebbe comunicato

Michael Schumacher, a distanza di 10 anni dal tragico incidente con gli sci che cambio drasticamente la sua vita, è apparso per la prima volta in occasione di un evento. La leggenda della Formula 1 non poteva mancare al matrimonio di sua figlia Gina, che si è sposata lo scorso sabato, 28 settembre 2024, nella residenza di famiglia a Maiorca. Delle condizioni di salute dell’ex campione si sa poco. Come riesce a comunicare oggi Michael Schumacher? (Continua dopo le foto)

Michael Schumacher al matrimonio della figlia Gina

La primogenita dell’ex campione si è sposata lo scorso sabato e il padre non poteva mancare in un giorno tanto importante per lei. La celebrazione si è tenuta a Maiorca, nella residenza della famiglia dove Michael si è trasferito in via più permanente dal 2020. Si tratta di una lussuosa tenuta situata a Las Brisas, vicino ad Andratx, nel sud-ovest di Maiorca. Una proprietà esclusiva in cui è garantita la massima privacy. La moglie Corina ha di fatto organizzato una casa-ospedale in modo tale da evitare gli spostamenti. Anche la festa di matrimonio di Gina è stata riservatissima: niente smartphone e pochi invitati. Non si hanno infatti foto delle nozze, se non quelle ufficiali. Niente scatti di Michael Schumacher: così come vuole la famiglia. Ma quali sono le sue condizioni ad oggi? (Continua dopo le foto)

Come sta Michael Schumacher?

Non ci sono foto o comunicazioni ufficiali che riguardano la salute di Michael Schumacher ormai da 10 anni. Dal 29 dicembre 2013, il giorno del tragico incidente in sci sulle Alpi francesi, è stato infatti imposto uno strettissimo riserbo sulle condizioni del leggendario driver della Ferrari. L’ultimo comunicato ufficiale risale al momento in cui, svegliatosi dal coma, l’ex pilota è stato portato in Svizzera dapprima in una clinica e poi nella sua villa di Gland. Nonostante lo strettissimo riserbo della famiglia in questi dieci anni, qualche notizia è trapelata. Come sta quindi Michael Schumacher? L’ex campione ha subito due delicatissime operazioni alla testa all’ospedale di Grenoble, poi è stato per un lungo periodo in coma, quindi, dopo essersi svegliato, è stato traferito per qualche tempo in una clinica privata di Losanna e infine ha fatto ritorno a casa, nella villa di Gland, sul Lago di Ginevra, in Svizzera. Da allora, vive sotto lo stretto controllo dei medici. Come riesce a comunicare?

