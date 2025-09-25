Belen Rodriguez, la lite in strada per la figlia Luna Marì: cos’è successo – Belén Rodriguez non ha mai nascosto il suo temperamento, e chi la segue da anni sa bene quanto il rapporto con i paparazzi sia sempre stato un terreno di scontro. La showgirl argentina, che ha da poco festeggiato i suoi 41 anni, ha provato a smorzare con il tempo le tensioni con i fotografi, ma la tregua sembra non essere mai davvero arrivata. A testimoniarlo sono le immagini pubblicate dal settimanale Oggi, che mostrano una Belén furiosa mentre si scaglia contro i paparazzi a Milano.

Belen Rodriguez, la lite in strada per la figlia Luna Marì: cos’è successo

Secondo la ricostruzione, la Rodriguez si trovava nel cuore della zona Garibaldi insieme alla figlia Luna Marì, nata dall’amore ormai concluso con Antonino Spinalbese. Dopo averla presa da scuola, la showgirl aveva deciso di concedersi con lei un momento di merenda, ma la presenza dei fotografi ha trasformato un pomeriggio sereno in un episodio di tensione. “Basta, sono stanca. Andate via e state lontana da me e dalla mia bambina!”, avrebbe urlato, stringendo la mano della piccola. Parole nette, che raccontano la rabbia di una madre preoccupata per la tranquillità della figlia.

Belen Rodriguez furiosa: “Lasciate stare mia figlia”

La Rodriguez è madre anche di Santiago, il primogenito nato dalla relazione con Stefano De Martino, altro legame finito ma che ha segnato la sua vita privata. Negli anni, proprio la sua dimensione familiare è stata costantemente al centro dei riflettori, rendendo ancora più fragile l’equilibrio tra vita pubblica e sfera privata. L’episodio di Milano, descritto come una “rabbia improvvisa e incontenibile” da Oggi, riaccende così il dibattito sul confine sottile tra diritto di cronaca e invadenza.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva