Meteo, rischio eventi estremi improvvisi: cosa succede – L’anticiclone subtropicale si sta rafforzando e, dopo aver già infuocato il Sud, si espanderà progressivamente a tutto il Paese. Il risultato? Stabilità atmosferica e sole quasi ovunque, ma con temperature in costante ascesa. Il caldo afoso diventerà protagonista assoluto nella seconda parte della settimana, rendendo sempre più difficili le ore centrali del giorno.

Il punto di partenza: dopo il passaggio del fronte di domenica

Domenica 8 giugno 2025 un rapido fronte ha lambito il Nord-Est, portando qualche rovescio di passaggio. È stata solo una parentesi: già da lunedì l’anticiclone è tornato a premere sull’acceleratore, inaugurando una nuova fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Grazie a cieli sereni e subsidenza atmosferica, la colonnina di mercurio ha ripreso a salire senza ostacoli.

Martedì 10 giugno: caldo sopportabile al Nord, punte di 35 °C al Sud

Martedì il caldo resterà tutto sommato “gestibile” al Settentrione e lungo il medio versante adriatico, dove solo localmente si toccheranno i 30 °C. Scenario diverso al Meridione: Tavoliere delle Puglie, Materano, Calabria ionica e le zone interne di Sicilia e Sardegna potranno già sfiorare i 35 °C, con le prime avvisaglie di afa nelle ore pomeridiane. Mercoledì la bolla calda guadagnerà terreno: Val Padana, interne di Toscana, Lazio e Umbria fino a 33 °C; Sud ancora più bollente, con punte di 35 °C. Le brezze marine allevieranno in parte l’oppressione sulle coste, ma nelle aree urbane e vallive l’afa inizierà a farsi sentire. Giovedì il rialzo termico sarà generalizzato. Le massime più elevate sono attese:

37 °C sul Tavoliere delle Puglie ;

; 37 °C nelle zone interne della Sardegna ;

; oltre i 34 °C su molte aree della Sicilia e dell’entroterra campano.

Al Nord si supereranno agevolmente i 32-33 °C lungo il Po, preludio a un venerdì incandescente. La giornata di venerdì promette di essere la più torrida della settimana:

Entroterra sardo fino a 39 °C ;

; 37 °C fra Tavoliere, Materano, interne di Lazio e Toscana;

fra Tavoliere, Materano, interne di Lazio e Toscana; 35 °C in Val Padana.

Anche in montagna non si scherza: 25 °C a 1.500 m sulle Alpi, 28 °C a 1.000 m sull’Appennino. Lo zero termico schizza intorno ai 4.200 m, segno di una massa d’aria decisamente anomala per metà giugno.

