Meteo, le previsioni di Giuliacci per Ottobre: clamoroso ribaltone – Dopo giorni di pioggia, ombrelli e prime sciarpe, l’Italia si sta godendo un’illusione dolce: quella del sole che torna, del cielo limpido e dell’aria tiepida che sa di tregua. È la classica “ottobrata”, quella parentesi autunnale che ci illude di essere ancora un po’ in estate. Ma, come spesso accade, anche questo piccolo miracolo meteorologico ha i giorni contati. A spiegarlo a Fanpage.it è Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che mette in chiaro: «È una fase temporanea, presto cambierà tutto».

“L’anticiclone africano regala bel tempo, ma durerà poco”

«Adesso il sole è ancora abbastanza intenso anche se non come a luglio o agosto, quando ci portava a 35 gradi. Le temperature sono gradevoli e abbiamo bel tempo, grazie all’anticiclone africano», la spiegazione di Mario Giuliacci. Un anticiclone che, nelle prossime ore, continuerà a garantire stabilità e temperature miti su gran parte della penisola. Ma già a partire dal prossimo fine settimana, il quadro è destinato a mutare.

Temperature in rialzo (ma senza “caldo”)

Negli ultimi giorni, ricorda il meteorologo, le temperature sono state ben al di sotto della media stagionale, con minime perfino inferiori ai 10 gradi. «Solo in Friuli-Venezia Giulia, Campania e Puglia abbiamo superato i 10 gradi nei valori minimi. Ma in regioni come Toscana e Umbria siamo scesi anche a 4 gradi. È un freddo quasi invernale», sottolinea Giuliacci. Ora, però, arriva un rialzo: «Non si tratta di caldo ma di un ritorno nella norma. Passeremo da temperature sotto media a temperature nella media, con massime tra i 20 e i 25 gradi. In alcune zone, come Puglia e Sardegna, potremo toccare i 26-27 gradi tra il 10 e il 12 ottobre», la precisazione. Il miglioramento, tuttavia, non durerà: dopo pochi giorni di tepore, i valori termici torneranno a scendere. «Sentiremo di nuovo freddo, ma a ottobre è assolutamente normale», ha evidenziato sempre Giuliacci.

