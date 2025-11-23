Home | Meteo, nuova allerta in Italia: temporali, vento forte e rischio frane e allagamenti

Meteo, nuova allerta in Italia: temporali, vento forte e rischio frane e allagamenti – La Campania si prepara a un’altra ondata di maltempo. Dopo giorni di instabilità, la Protezione Civile regionale ha diramato una allerta meteo di colore giallo valida dalle 9 di lunedì 24 novembre alle 9 di martedì 25 novembre. L’avviso, diffuso sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, riguarda l’intero territorio regionale e mette in guardia cittadini e Comuni sui possibili effetti al suolo della nuova perturbazione.

Meteo, nuova allerta in Italia: temporali, vento forte e rischio frane e allagamenti

Le previsioni parlano chiaro: sono attese precipitazioni diffuse e localmente intense, anche a carattere di rovescio o temporale. Non si esclude la formazione di fenomeni violenti e improvvisi.

L’allerta riguarda sia il rischio idraulico localizzato, legato all’innalzamento dei corsi d’acqua, sia il rischio idrogeologico, con possibili frane e colate superficiali nelle zone più fragili.

Venti forti e mare agitato: attenzione lungo le coste

Oltre alla pioggia, la Campania dovrà fare i conti con venti sud-occidentali molto forti, soprattutto dal pomeriggio di lunedì. Il mare sarà agitato e lungo le coste esposte non sono escluse mareggiate significative. Un quadro che aumenta il rischio per la viabilità, i centri abitati e le strutture costiere.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva