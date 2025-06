Meteo, scatta l’allerta in 7 città italiane: ecco quali – Nei mesi estivi, le condizioni climatiche possono variare rapidamente, portando a situazioni potenzialmente dannose per la salute pubblica. L’esposizione a temperature elevate per lunghi periodi aumenta i rischi per le categorie più vulnerabili. In questo scenario, la prevenzione e l’informazione sono cruciali per affrontare i picchi di calore.

Questa settimana è stato emesso un nuovo avviso di allerta che mette in evidenza alcune aree urbane dove si prevede un significativo innalzamento delle temperature. Si tratta di un fenomeno che si ripete con frequenza durante l’estate e che richiede una risposta efficace e tempestiva da parte delle autorità sanitarie.

Città italiane in sorveglianza per alte temperature

Il 23 giugno, l’allerta arancione per il caldo è stata attivata in sette città italiane: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Perugia e Torino. Questo livello di allarme, classificato come livello 2, indica condizioni climatiche potenzialmente pericolose per la salute, specialmente per gli anziani, i bambini e le persone fragili. Tali informazioni sono state diffuse nei bollettini ufficiali del Ministero della Salute. Nonostante l’allerta caldo, non sono state emesse allerte meteo particolari da parte della Protezione Civile, suggerendo che, per quanto riguarda i fenomeni meteorologici violenti, la situazione dovrebbe rimanere stabile.

