Meteo, in arrivo temporali e neve a bassa quota: ecco dove (e quanto durerà)

A partire da venerdì 7 febbraio 2025, l’Italia si prepara ad affrontare un significativo cambiamento meteorologico. Dopo un periodo di stabilità e temperature miti, una massa d’aria polare proveniente da ovest porterà condizioni più invernali su gran parte del Paese. Secondo le previsioni, un nucleo di aria molto fredda si dirigerà verso il Mediterraneo occidentale, influenzando in particolare le regioni settentrionali dell’Italia. Questo afflusso di aria polare determinerà un sensibile calo delle temperature, riportando condizioni climatiche più consone al periodo invernale.

Temporali e neve a bassa quota

Le regioni del Nord-Ovest saranno le prime a sperimentare gli effetti di questa perturbazione: sono attese piogge diffuse, con nevicate che potrebbero raggiungere le zone di pianura. In particolare, città come Torino, Cuneo e Vercelli potrebbero vedere accumuli nevosi significativi. Anche Milano, Varese e Bergamo potrebbero assistere a precipitazioni nevose, soprattutto nelle aree occidentali della Lombardia.

Con il progredire della perturbazione, il maltempo si estenderà anche alle regioni centrali e meridionali. Sono previste piogge sulle isole maggiori e fenomeni sparsi sui settori peninsulari. Le temperature subiranno un calo, specialmente al Nord, mentre al Centro-Sud si assisterà a un'intensificazione dei venti meridionali.

Previsioni meteo dal 4 al 6 febbraio

Il tempo resterà stabile fino al 6 febbraio, con condizioni prevalentemente soleggiate su gran parte del Paese, ma con la tendenza a un graduale peggioramento al Nord-Ovest. Martedì 4 febbraio: Giornata generalmente stabile e soleggiata su tutta Italia. Al Nord possibili nebbie in Pianura Padana, in particolare in Piemonte e Lombardia. Temperature miti ovunque.

Mercoledì 5 febbraio la situazione simile al giorno precedente, con sole prevalente e qualche nube sparsa. Le temperature rimarranno stabili, ma le prime infiltrazioni fredde potrebbero portare un aumento della copertura nuvolosa al Nord-Ovest.

Giovedì 6 febbraio inizia il cambiamento. Al Nord aumenteranno le nubi, con possibili precipitazioni in Piemonte e Liguria, dove la neve potrebbe cadere sulle colline. Al Centro cielo coperto, mentre al Sud il tempo resterà ancora stabile con temperature più alte rispetto al Nord.

