Meteo, Giuliacci avverte gli italiani: cosa accadrà tra l’11 e il 14 dicembre

Il colonnello Mario Giuliacci ha annunciato le previsioni meteo per il mese di dicembre 2024 che inizia proprio oggi. Un dicembre che dà ufficialmente il benvenuto all’inverno. Già da qualche settimana, il freddo ha avvolto la nostra Penisola. Cosa succederà nel mese di dicembre? Mario Giuliacci ha segnato come punto di svolta la giornata di mercoledì 11 dicembre: cosa succederà fino a sabato 14? (Continua dopo le foto)

Le previsioni della prima settimana di dicembre

A partire dall’inizio della prossima settimana, quindi già da domani, lunedì 2 dicembre 2024, una nuova perturbazione si abbatterà sul nostro Paese, portando con sé correnti relativamente fredde. Questo causerà un generale abbassamento delle temperature, che raggiungeranno valori leggermente inferiori alla norma stagionale, quindi pienamente invernali. Freddo e maltempo al Nord e sui rilievi del Centro, con nevicate previste a quote comprese tra 600 e 1000 metri sulle montagne del Nord. Cambia tutto poi a partire dal 6 dicembre. (Continua dopo le foto)

Le previsioni per il giorno dell’Immacolata

Tra il 6 e il 7 dicembre, potrebbe verificarsi una breve pausa di stabilità. In questi due giorni le temperature aumenteranno e il cielo sarà prevalentemente sereno su tutt’Italia. Tuttavia, proprio per la giornata dell’Immacolata è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione fredda. Nuovo calo delle temperature ed episodi di maltempo diffusi su tutta la Penisola e nevicate sulle montagne, localmente anche a quote collinari sulle Alpi. Poi, la situazione cambierà nuovamente a partire da mercoledì 11 dicembre.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva