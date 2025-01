Meteo, le previsioni di Giuliacci: chi avrà un’Epifania da incubo

Domani, lunedì 6 gennaio 2025, è il giorno dell’Epifania. Molti italiani sono curiosi di conoscere le previsioni meteo previste per l’ultima festività del periodo natalizio. Alcuni, però, rimarranno delusi. È previsto, infatti, un peggioramento sul alcune regioni del nostro paese. (Continua…)

Cos’è l’Epifania

L’Epifania è una festa cristiana che si celebra il 6 gennaio di ogni anno per commemorare la manifestazione di Gesù Cristo come Dio Figlio incarnato. Nel cristianesimo occidentale commemora principalmente la visita e l’adorazione dei Magi al Bambino Gesù. In Oriente, invece, l’Epifania ricorda il battesimo di Gesù nel fiume Giordano e il miracolo delle nozze di Cana. L’Epifania fa ovviamente parte del periodo natalizio e come tutte le festività si è soliti organizzarsi in famiglia o pianificare viaggi. È per questo che molti italiani sono curiosi di conoscere le previsioni meteo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)