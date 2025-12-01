Meteo, Dicembre non sarà normale: i giorni (da incubo) da segnare – L’inverno, quello vero, sembra bussare di nuovo alla porta. Non è ancora tempo di parlare di gelo storico o di bufere memorabili, ma i segnali ci sono tutti: dicembre 2025 potrebbe finalmente riportare un clima più in linea con la stagione. Dopo anni di scampoli autunnali mascherati da dicembre e festività trascorse con sciarpe per tendenza più che per necessità, questa volta lo scenario, secondo le elaborazioni di MeteoGiuliacci, appare molto diverso. E se è prematuro svelare subito ogni dettaglio, una cosa è chiara: l’atmosfera ha tutta l’intenzione di cambiare registro.

Prime due settimane (1–14 dicembre): un avvio che non lascia indifferenti

La partenza del mese dovrebbe essere decisamente dinamica, con una circolazione più vivace di quella a cui ci eravamo abituati. La prima settimana, in particolare, potrebbe distinguersi per piogge abbondanti su diverse zone: Nord-Ovest, Abruzzo, Molise, buona parte del Sud e Sicilia. Nel resto del Paese le precipitazioni resteranno in linea con la media, ma il segnale più evidente è il ritorno di perturbazioni organizzate e non di semplici passaggi veloci. Il quadro si intensifica con il Ponte dell’Immacolata (8–14 dicembre). In questa fascia temporale una nuova ondata instabile dovrebbe imporre ancora una volta un ritmo vivace al meteo: piogge sopra la media su gran parte del Nord, con picchi su Liguria ed Emilia-Romagna, e forti ripercussioni anche su Lazio, Campania e Calabria. Più tranquillo, per una volta, il resto del Centro-Sud.

Neve: Alpi protagoniste assolute

Se c’è un fronte pronto a far felici gli appassionati è quello della neve. Secondo Giuliacci, le Alpi, soprattutto il settore delle Alpi Marittime, saranno teatro di nevicate diffuse e a tratti abbondanti. Molto meno fortunate le Alpi Carniche e Giulie, mentre sull’Appennino la situazione dovrebbe restare quasi del tutto ferma: neve scarsa o addirittura assente.

