Meteo, Giuliacci svela le previsioni per Capodanno: quando arriva la "svolta artica"

Trascorse le festività natalizie, adesso gli italiani attendono con trepidante ansia la fine dell’anno. Molti sono curiosi di sapere come saranno le previsioni meteo del Capodanno. Non potevano mancare ovviamente le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, che ci ha svelato quando arriverà la cosiddetta “svolta artica” nel nostro paese. (Continua…)

Meteo Capodanno, come sarà il meteo degli ultimi giorni di dicembre

Il 2024 volge al termine, mentre l’anno nuovo è alle porte. Gli italiani si apprestano a festeggiare il Capodanno. Il countdown è già iniziato, anche se mancano alcuni giorni. Molti trascorreranno la fine dell’anno lontani da casa, altri invece si metteranno in viaggio proprio negli ultimi giorni di dicembre. Anche per questo gli italiani sono curiosi di conoscere le previsioni meteo dei prossimi giorni. Il colonello Mario Giuliacci, sul proprio sito, ha svelato come saranno gli ultimi giorni di dicembre. È previsto l’arrivo della “svolta artica”. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)