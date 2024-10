Meteo, in arrivo caldo anomalo sull’Italia: ecco quando

Negli ultimi giorni, l’Italia sta vivendo un autunno con temperature decisamente superiori alla media stagionale. Soprattutto al Sud, il caldo regna sovrano e pare che nei prossimi giorni la situazione non cambierà. Anzi, anche al Nord arriveranno giornate con temperature sopra la media. Per quanto durerà questa fase di caldo anomalo sull’Italia? (Continua dopo le foto)

Meteo, fa ancora caldo in Italia

Nonostante le frequenti fasi di pioggia e maltempo che hanno interessato diverse regioni nelle ultime settimane, in Italia, per essere ottobre, fa caldo. Nelle ultime 24 ore, le temperature minime hanno assunto caratteristiche quasi tropicali, specialmente al Sud e in parte del Centro. A Roma, ad esempio, i termometri non sono mai scesi sotto i 20°C. Secondo le previsioni meteo, questa tendenza non cambierà nei prossimi giorni. (Continua dopo le foto)

Al Sud è ancora estate

Al Sud, grazie a un miglioramento del tempo e alla presenza di venti caldi provenienti dal Mediterraneo, l’autunno non è ancora arrivato e non arriverà a breve. Pare infatti che le temperature nei prossimi giorni potrebbero raggiungere picchi estremamente elevati, di oltre 28°C, in particolare in Campania e Sicilia. Il caldo insisterà anche al Nord, con temperature diverse ma comunque sopra la media stagionale. Quanto durerà questo caldo anomalo?

