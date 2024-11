Meteo, arriva il freddo vero: Giuliacci rivela la data

Mario Giuliacci ha avvertito gli italiani: l’inverno sembra deciso ad anticipare il suo arrivo e il meteo nei prossimi giorni subirà con cambio di rotta improvviso e drastico. Dopo un novembre partito all’insegna del bel tempo e di temperature piuttosto miti, la situazione cambierà. In particolare, la morsa di un’aria gelida dal Nord Europa punterà il Mediterraneo, rompendo l’equilibrio atmosferico che ci ha accompagnati finora e portando con sé un’ondata di freddo, piogge intense e le prime nevicate. (Continua dopo le foto)

Arriva il freddo in Italia

Finora, un'ampia area di alta pressione che ha mantenuto il tempo stabile e sereno in Italia, si è esteso su due terzi d'Europa, bloccando perturbazioni e impedendo l'arrivo di piogge o maltempo. Tuttavia, questo anticiclone sta per cominciare a spostarsi verso sud, lasciando spazio all'ingresso di masse d'aria gelida che scenderanno dalle regioni artiche, puntando dritto verso l'Europa centrale e, di conseguenza, verso l'Italia. Di conseguenza, sul nostro Paese arriverà una fase di instabilità e maltempo con temperature in netto calo, segnando l'inizio di un clima decisamente più rigido.

Meteo, arriva il freddo: ecco dove e quando

Il colonnello Mario Giuliacci spiega sul suo sito che la situazione meteo “sembra destinata a diventare ben più movimentata”, soprattutto a causa di un ingresso “di aria fredda di origine polare che, oltre causare un peggioramento del tempo, potrebbe favorire anche un generale abbassamento delle temperature”. Ma quando arriva questo freddo? Nella giornata di oggi, lunedì 11 novembre, la situazione resterà invariata. La svolta meteo arriverà domani, martedì 12 novembre. Il freddo e le piogge colpiranno dapprima tra Valle D’Aosta, Piemonte e Lombardia Occidentale. Nevicate si potranno verificare sui rilievi di queste regioni al di sopra di 1000-1200 metri. Questo freddo intenso contribuirà alla formazione di una depressione nel Mediterraneo centrale, pronta a influenzare pesantemente anche il Centro-Sud dell’Italia nei prossimi giorni. Quanto dura questa ondata di freddo intenso?

