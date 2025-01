Meteo, arriva il freddo artico: quando l’Italia va sotto zero

Arriva il freddo polare in Italia con le temperature che scenderanno fino a -5 gradi. Il tutto grazie alla discesa delle correnti fredde di diretta estrazione artica. L’alta pressione delle Azzorre infatti tenderà a sbilanciarsi tra Mar del Nord ed Europa centro-occidentale, favorendo lungo il suo bordo destro la discesa massiccia di aria molto fredda che dilagherà sull’Europa orientale fino ai Balcani. Il freddo interesserà tutta la Penisola, da Nord a Sud. Quando scenderanno le temperature? (Continua dopo le foto)

Maltempo al Sud

Le temperature dunque saranno in generale diminuzione, anche in modo sensibile. Il ciclone responsabile dell’aria fredda che si abbatterà sull’Italia nel prossimi giorni porterà anche ad una circolazione ciclonica responsabile di piogge, temporali e nevicate. Ad oggi, non è certo su dove si abbatterà il maltempo ma secondo le previsioni, lo scenario più probabile, evidenzia la formazione del vortice ciclonico sul basso Tirreno in successivo movimento verso Sicilia e Ionio. Rovesci, temporali e nevicate dunque sulle regioni meridionali. Neve anche a quote basse (a tratti sotto i 500-700m) tra domenica e lunedì. Nel complesso le nevicate più importanti dovrebbero riguardare Appennino molisano, Daunia e Appennino campano-lucano, con accumuli anche di oltre 20-30cm a partire dai 900-1000m; nevicate a tratti consistenti anche tra Sibillini, Gran Sasso e Majella. (Continua dopo le foto)

Freddo gelido al Nord

Se il maltempo si abbatterà al Centrosud, al Nord il cielo dovrebbe essere sereno, ma con un clima decisamente freddo, gelido sulle Alpi. Non sono escluse fugaci precipitazioni nelle prime ore di sabato sul Nordest e qualche fenomeno nevoso a quote basse sulla Romagna. Anche il vento sul Nordest sarà forte. Tra domenica e lunedì sono previste raffiche anche di oltre 60-70km/h con mari molto mossi o agitati su gran parte del Centrosud, mentre a Trieste la Bora potrà soffiare con raffiche prossime ai 90-100km/h. Quando ci saranno le giornate più fredde?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva