Melania Trump, il significato del look indossato all’Inauguration Day è particolare

Nella giornata di ieri, 20 Gennaio 2025, Donald Trump ha prestato giuramento per il suo secondo mandato come Presidente degli Stati Uniti e ha annunciato nel discorso di insediamento le priorità della sua azione per i prossimi quattro anni. Al suo fianco Melania Trump, la quale ha scelto un look decisamente particolare per l’Inauguration Day. (Continua a leggere dopo le foto)

Melania Trump, il significato del look dell’Inauguration Day

Melania Trump non poteva mancare all’Inauguration Day di suo marito Donald Trump, diventato ufficialmente il 47esimo Presidente degli Stati Uniti. La donna ha scelto un look decisamente particolare per questo giorno importante: outfit blu navy col cappello. L’abito indossato da Melania è un completo personalizzato di Adam Lippes con gonna e cappotto coordinati. Quest’ultimo ha una silhouette avvitata e l’abbottonatura doppiopetto, mentre la gonna è al ginocchio. Sotto al cappotto, la First Lady ha scelto di indossare una camicia bianca col colletto “incrociato” e un paio di guanti di pelle total black. Ai piedi un paio di tacchi a spillo in tinta. A fare la differenza, però, è stato il cappello a falda larga total blue ma con un nastro bianco intorno al capo di Eric Javits. Un accessorio che non è passato inosservato.

