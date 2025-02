Maxi incendio nel noto stabilimento in Italia: le fiamme visibili da km

Nella notte tra il 10 e l’11 febbraio 2025, un vasto incendio ha devastato un noto stabilimento a Reggio Emilia. Le fiamme, visibili da diverse zone della città, hanno richiesto l’intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Maxi incendio nel noto stabilimento

Intorno all’una di notte, una guardia giurata ha lanciato l’allarme per un incendio scoppiato nello stabilimento Inalca del Gruppo Cremonini di via Due Canali. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’intero complesso, generando un’alta colonna di fumo visibile anche dall’autostrada. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco provenienti da Reggio Emilia, Modena, Parma e Bologna, che hanno lavorato per ore per domare il rogo.

Al momento, le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito una forte esplosione prima dell’inizio delle fiamme, ma non ci sono conferme ufficiali su questo dettaglio. 

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva