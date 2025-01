Home | Mattia morto a 9 anni, svelate le cause del decesso: come è successo

Mattia Cossettini è morto all’età di 9 anni a Marsa Alam, in Egitto, dove era in vacanza con la sua famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino ha avuto un malore durante una gita in barca, ha perso i sensi per qualche attimo e, quando si è ripreso, ha accusato un forte mal di testa. I genitori lo hanno portato dal medico del resort che gli ha prescritto un ricostituente e il riposo, senza approfondimenti diagnostici. Poche ore dopo, il bambino ha perso di nuovo conoscenza ed è stato trasportato in ospedale, dove poi è morto. Solo adesso sono state svelate le cause del decesso. (Continua…)

Mattia Cossettini morto a 9 anni a Marsa Alam

Paese sconvolto per la morte del piccolo Mattia, avvenuta a Marsa Alam, in Egitto, dove il bambino era in vacanza con la sua famiglia. Il piccolo ha accusato un forte mal di testa dopo una gita in barca. A nulla è valso l’intervento dei medici in ospedale, purtroppo per Mattia non c’è stato nulla da fare. Solo adesso, però, è stata svelata la causa della sua morte. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)