Matteo Berrettini, finalmente! Il rientro è alle porte, ecco dove giocherà

Dopo anni di alti e bassi, è difficile non provare un senso di rimpianto pensando a quanto gli infortuni abbiano limitato la carriera di Matteo Berrettini. A soli 29 anni il romano, che era stato capace di viaggiare stabilmente tra i primi del mondo nel ranking ATP, è stato a lungo frenato da guai fisici ripetuti che ne hanno frenato la carriera.

Ora però, dopo l’ennesima pausa forzata, Berrettini torna a vedere uno spiraglio. E l’annuncio del suo ritorno alimenta nuove speranze tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Matteo riparte dalla Cina. Il romano lo ha annunciato su Instagram con un breve video “Final prep. See you in Hangzhou”, confermando la presenza al torneo Atp 250 che scatterà il 17 settembre sui campi in cemento di Hangzhou. (continua dopo la foto)

Sarà il suo primo match ufficiale dopo l’eliminazione al primo turno di Wimbledon di fine giugno. Nel frattempo aveva rinunciato agli Us Open e ad altri appuntamenti del tour – da Gstaad a Toronto, passando per Cincinnati – alimentando i dubbi sulla possibilità di un recupero.

La carriera recente di Berrettini è stata un’altalena continua. Dopo il lungo stop iniziato agli Us Open 2023, era riuscito a rientrare, vincere di nuovo e contribuire in modo determinante alla Coppa Davis di Malaga insieme a Jannik Sinner. Anche nelle fasi preliminari a Bologna era stato tra i protagonisti. Poi ancora problemi fisici e nuovi forfait.

A Montecarlo, poche settimane fa, aveva ripreso ad allenarsi proprio con Sinner, salvo poi decidere di rinunciare allo Slam americano perché non si sentiva pronto. Ora, con la stagione delle superfici super veloci, Berrettini sembra aver superato i problemi fisici e appare finalmente determinato a tornare protagonista. (continua dopo la foto)

“Il martello”, come lo chiamano i tifosi, ha potuto lavorare su corsa, servizio e scambi da fondo: tre pilastri del suo tennis potente e istintivo. Il 29enne sa che la concorrenza è agguerrita, ma sa anche che nelle condizioni giuste può ancora dire la sua. L’auspicio di tifosi e appassionati è che il peggio sia passato e che questo ritorno in Cina segni l’inizio di una nuova fase della sua carriera.

